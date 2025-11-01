Man Utd szykuje hit! Nowy cel Czerwonych Diabłów za 80 milionów euro

13:55, 1. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Caught Offside

Man Utd powoli przygotowuje się do zimowego okna transferowego. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się pomocnik Nottingham Forest, o czym donosi portal Caught Offside.

Ruben Amorim
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United planuje ruszyć po Elliota Andersona

Manchester United według najnowszych doniesień medialnych zamierza zintensyfikować działania mające na celu pozyskanie pomocnika Nottingham Forest. Ciekawe wieści na ten temat przekazał Caught Offside.

Źródło podało, że na radarze ekipy z Old Trafford znalazł się Elliot Anderson. Man Utd ma plan ruszyć po zawodnika w styczniu 2026 roku. Sternicy klubu z City Ground wyceniają piłkarza na mniej więcej 80 milionów euro. Władze Czerwonych Diabłów mogą jednak rywalizować o zawodnika z Manchesterem City, Chelsea oraz Newcastle United.

Anderson to piłkarz, który trafił do Nottingham w lipcu 2024 roku z Newcastle United. Kosztował wówczas ponad 41 milionów euro. W trwającej kampanii zawodnik wystąpił jak dotąd w 12 meczach, notując w nich jedną asystę. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika wynosi 45 milionów euro.

Tymczasem w sobotnie popołudnie dojdzie do rywalizacji z udziałem Nottingham i Manchesteru United. Spotkanie odbędzie się w ramach 10. kolejki Premier League. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:00.

Ekipa z Old Trafford aktualnie legitymuje się bilansem 16 punktów i traci sześć oczek do lidera Arsenalu. Ogólnie przed przerwą reprezentacyjną Man Utd ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania. Oprócz potyczki z Forest zmierzy się także z Tottenhamem Hotspur. To starcie odbędzie się 8 listopada o godzinie 13:30.

