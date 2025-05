Milan planuje osłabić Juventus. Tym razem chodzi o gabinety

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: AC Milan - Piłkarze

Milan czekają wielkie zmiany latem

Milan przeżywa wyjątkowo burzliwy okres. Porażka w finale Pucharu Włoch sprawiła, że cierpliwość fanów została wystawiona na próbę. W sieci i na trybunach coraz głośniej wybrzmiewają głosy za powrotem legendy klubu – Paolo Maldiniego. Z kolei Sergio Conceicao, obecny szkoleniowiec Rossonerich, ma pożegnać się z drużyną wraz z końcem sezonu. Na liście kandydatów do objęcia ławki trenerskiej pojawiają się nazwiska takie jak Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano i Maurizio Sarri.

Jednocześnie klub intensywnie poszukuje nowego dyrektora sportowego, co dodatkowo komplikuje przygotowania do kolejnego sezonu. Szanse na awans Geoffrey’a Moncady są niewielkie – Francuz w czerwcu przystąpi do egzaminów w Coverciano, jednak zarząd woli postawić na kogoś z większym doświadczeniem na tym stanowisku.

Według doniesień „Corriere della Sera”, Milan podjął próbę ściągnięcia Cristiano Giuntoliego, obecnego dyrektora sportowego Juventusu. Jednak Giuntoli ma jeszcze czteroletni kontrakt ze Starą Damą i zarabia 2 miliony euro netto rocznie, co skutecznie utrudnia jego transfer do Mediolanu.

Nie wyklucza się również kolejnej ofensywy Rossonerich w sprawie przejęcia Giovanniego D’Amico z Atalanty. Klub prowadzony przez rodzinę Percassi nie chce jednak łatwo oddać swojego dyrektora, a Milan przygotowuje się na trudne negocjacje.