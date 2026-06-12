Newcastle United zabiega o zawodnika Manchesteru City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: James Trafford

James Trafford ponownie zwrócił uwagę Newcastle United

James Trafford nie może liczyć na systematyczne występy w podstawowym składzie Manchesteru City. Pierwszym wyborem między słupkami drużyny Obywateli pozostaje Gianluigi Donnarumma, dlatego młody Anglik musi zadowolić się rolą rezerwowego. Taka sytuacja nie odpowiada ambitnemu bramkarzowi, który znajduje się na ważnym etapie swojej kariery i chce regularnie pojawiać się na boisku. Z tego powodu 23-letni golkiper coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia, a jego przyszłość na Etihad Stadium stoi pod znakiem zapytania.

Jak informuje David Ornstein z portalu „The Athletic”, Trafford ponownie znalazł się na radarze Newcastle United. Sroki od dłuższego czasu śledzą rozwój mierzącego 192 centymetry bramkarza i nie wykluczają podjęcia konkretnych działań w najbliższych miesiącach. Choć temat transferu nieco ucichł w ostatnim czasie, klub z St James’ Park wciąż jest zainteresowany pozyskaniem zawodnika. Na razie nie doszło jeszcze do formalnych rozmów między stronami, jednak niewykluczone, że negocjacje rozpoczną się po zakończeniu mistrzostw świata.

Trafford jest wychowankiem Manchesteru City, z którym był związany już w latach 2015-2023. Przed ostatnim sezonem wrócił do macierzystego zespołu, przenosząc się na Etihad Stadium z Burnley za kwotę przekraczającą 30 milionów euro. W minionej kampanii rozegrał 17 spotkań, stracił 13 bramek i zachował 8 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a władze z niebieskiej części Manchesteru oczekują za swojego zawodnika około 35 milionów euro.