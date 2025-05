Milan chce trenera, który go upokorzył! Niespodziewany kandydat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Milan chce stawiać na Włochów

Vincenzo Italiano znalazł się w ścisłej czołówce kandydatów do objęcia stanowiska trenera Milanu. Według „La Gazzetta dello Sport” szkoleniowiec Bologni, który jeszcze niedawno poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w finale Pucharu Włoch przeciwko Milanowi, może latem zastąpić Sergio Conceicao. Włoski szkoleniowiec ma kontrakt do czerwca 2026 roku, lecz prowadzi rozmowy o przedłużeniu, co jednak nie zamyka drzwi przed transferem na San Siro.

Wśród alternatyw wymienia się Massimiliano Allegriego, Maurizio Sarriego i Roberto De Zerbiego, choć szanse tego ostatniego stopniowo maleją. Milan stawia na sprawdzone włoskie nazwiska i chce, by przyszły sezon upłynął pod znakiem krajowego charakteru zarówno na ławce, jak i na boisku.

W tym duchu klub z Mediolanu planuje kolejne transfery w oparciu o włoskich piłkarzy. Na liście życzeń znajdują się Lorenzo Pellegrini z Romy, choć aktualnie kontuzjowany, a także Federico Chiesa, występujący obecnie w Liverpoolu. Rossoneri obserwują też Riccardo Orsoliniego z Bologni oraz napastnika Udinese, Lorenzo Luccę.

W defensywie Milan nie zamierza pozostawać w tyle – „La Gazzetta dello Sport” donosi, że pod lupą są Pietro Comuzzo z Fiorentiny, Diego Coppola z Verony, a w ostatnich tygodniach coraz większym zainteresowaniem cieszy się Giovanni Leoni z Parmy.