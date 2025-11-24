Milan zatrzymał Inter! Allegri nie ukrywał emocji po wielkim hicie

AC Milan pokonał (1:0) w niedzielnym hicie ligi włoskiej Inter Mediolan. Po zakończeniu rywalizacji Massimiliano Allegri podsumował ją w rozmowie z DAZN, nie kryjąc radości.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri o derbach Mediolanu

AC Milan pod wodzą trenera Massimiliano Allegriego w tej kampanii odzyskuje moc. Aktualnie, dzięki wygranej w niedzielny wieczór nad Interem Mediolan po golu Christiana Pulisicia, Czerwono-czarni są dzisiaj wiceliderem Serie A, mogąc pochwalić się bilansem 25 punktów na koncie.

– To było wspaniałe zwycięstwo i spektakularny mecz. Przez pierwsze kwadranse graliśmy trochę sztywno, ale potem się rozluźniliśmy i stworzyliśmy cztery lub pięć sytuacji, w których mogliśmy podjąć lepsze decyzje w ostatniej tercji boiska. Zwłaszcza wtedy, gdy musieliśmy w odpowiednim momencie wysłać do ataku Pulisicia i Saelemaekersa – mówił trener Milanu przed kamerami DAZN cytowany przez Football Italia.

– Musieliśmy być bardziej precyzyjni w podaniach, a w drugiej połowie, kiedy strzeliliśmy gola, było jasne, że Inter będzie atakował. Mieliśmy dobre okazje, gdy Rafael Leão był sam na sam, i dobrze broniliśmy, stosując prewencyjne krycie. To ważne w meczu z Interem, który jest zabójczy, gdy przełamie początkową presję – zaznaczył Allegri.

– Myślę, że zasłużyliśmy na punkty, które zdobyliśmy, bo mogliśmy z łatwością zremisować z Napoli i Romą, więc wszystko się wyrównało. Ten mecz potwierdził trend, który mieliśmy przez cały sezon: kiedy trzeba było narzucić tempo, nie zawsze to robiliśmy, tracąc bramki w Cremonese, Parmie i Pizie – mówił Włoch.

– W meczach na wysokim poziomie jesteś bardziej skupiony i dłużej utrzymujesz koncentrację. Musimy zrozumieć, że zmniejszając intensywność, stajemy się podatni na ataki. Z psychologicznego punktu widzenia to kluczowe zwycięstwo. Utrzymanie się w pierwszej czwórce było naszym głównym celem – podsumował Allegri.

Milan swoje kolejne spotkanie rozegra 29 listopada. Zmierzy się wówczas na San Siro z Lazio. Ciekawe jest to, że z tą samą ekipą Rossoneri zagrają kilka dni później w Pucharze Włoch.

Czytaj więcej: Real uspokaja kibiców. Znamy plan dotyczący Viniciusa