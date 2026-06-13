Roma zbroi się przed Ligą Mistrzów. Gasperini chce poświęcić gwiazdę

Roma przygotowuje ofensywną rewolucję przed nowym sezonem. Gian Piero Gasperini wskazał już główne cele transferowe, ale ich realizacja może wymagać bolesnego poświęcenia.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Soule kluczem do nowych transferów Romy

Roma intensywnie pracuje nad przebudową formacji ofensywnej. Po wykupieniu Donyella Malena kolejnym priorytetem pozostaje zatrzymanie Paulo Dybali, który otrzymał już propozycję nowego kontraktu. Jednocześnie Gian Piero Gasperini oczekuje sprowadzenia kreatywnego zawodnika mogącego występować za napastnikiem oraz na prawym skrzydle.

Według włoskich mediów na szczycie listy życzeń znajdują się Mason Greenwood i Christian Pulisic. Problemem pozostają jednak możliwości finansowe klubu. Roma musi najpierw wygenerować środki na rynku transferowym, dlatego coraz częściej mówi się o sprzedaży Matiasa Soule.

Argentyńczyk trafił do Rzymu latem 2024 roku z Juventusu za około 29 milionów euro. Mimo dobrych występów w drugiej części sezonu Gasperini ma uważać go za zawodnika, którego odejście najmniej zaboli drużynę. Dodatkowym argumentem jest duże zainteresowanie piłkarzem ze strony klubów Premier League.

Równolegle rozwija się temat Christiana Pulisicia. Jak informuje Alfredo Pedulla, pierwsze kontakty między przedstawicielami zawodnika a Romą miały miejsce już dwa tygodnie temu. Co więcej, otoczenie Amerykanina miało pozytywnie odnieść się do projektu rozwijanego przez rodzinę Friedkinów.

Największym marzeniem Gasperiniego pozostaje jednak Greenwood. Anglik od kilku tygodni znajduje się w centrum działań rzymskiego klubu, ale negocjacje nie należą do łatwych. Olympique Marsylia oczekuje za swojego zawodnika ponad 50 milionów euro.