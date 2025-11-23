Milan triumfuje w derbach! Pulisic i Maignan bohaterami [WIDEO]

AC Milan i Inter Mediolan mierzyli się ze sobą w niedzielny wieczór. Hit Serie A zakończył się po myśli podopiecznych Massimiliano Allegriego, którzy zwyciężyli rezultatem 1:0.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

AC Milan pokonał Inter Mediolan

W niedzielny wieczór odbył się hit 12. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan podejmował AC Milan. Rywalizacja tych dwóch klubów, znana jako Derby della Madonnina, należy do najgorętszych i najstarszych w Europie. Nie inaczej było tym razem. Oczy całego włoskiego piłkarskiego świata od pierwszych minut były zwrócone na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie wrzało jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Rywalizacja od początku stała na bardzo wysokim poziomie. Częściej do głosu dochodził, jak mogliśmy się tego spodziewać, Inter Mediolan. AC Milan natomiast próbował grać z kontry i w ten sposób zaskoczyć swojego rywala. W pierwszej odsłonie kibice nie obejrzeli trafień, ale mogli być zadowoleni z tempa gry na Stadio Giuseppe Meazza. Drużyny jednak schodziły na przerwę w kiepskich nastrojach.

Druga odsłona wyśmienicie rozpoczęła się dla AC Milanu, który w 54. minucie objął prowadzenie. Akcja bramkowa zaczęła się od strzału Alexisa Saelemaekersa, który oddał groźny strzał na bramkę. Yann Sommer obronił futbolówkę, ale ona znalazła się pod nogami Christiana Pulisica. Amerykanin z bliskiej odległości wpakował piłkę do bramki.

𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔 𝐖 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐀𝐂𝐇 🔴⚫



Christian Pulisic był tam, gdzie trzeba! ⚽ Jak odpowie Inter? 🔥



Mecz trwa w Eleven Sports 1! #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/lf47BK0pV1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 23, 2025

W kolejnych minutach uwidoczniła się przewaga boiskowa Interu Mediolan. Nerazzurri jednak nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowaną defensywę rywala. Podopieczni Cristiana Chivu robili wszystko, co w swojej mocy, ale rezultat finalnie nie uległ zmianie. Mieli nawet rzut karny, ale Mike Maignan wyszedł zwycięsko ze starcia z Hakanem Calhanoglu. Rossoneri tym samym sięgnęli po niezwykle cenne zwycięstwo i to nad swoim odwiecznym rywalem.

Inter Mediolan już w środę zagra z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. AC Milan natomiast w najbliższą sobotę zmierzy się z Lazio.

Inter Mediolan – AC Milan 0:1

Pulisic (54′)