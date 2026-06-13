Arsenal szykuje dwa transfery. Na radarze nowe nazwisko

Arsenal nie zwalnia tempa po mistrzowskim sezonie i już pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Na liście życzeń Mikela Artety pojawił się zawodnik, który może kosztować około 40 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Tzolis i Rogers na celowniku Arsenalu

Arsenal analizuje możliwość sprowadzenia Christosa Tzolisa z Club Brugge. Takie informacje przekazał David Ornstein, który podkreśla, że londyński klub prowadzi konkretne działania w sprawie greckiego skrzydłowego.

24-latek ma za sobą bardzo udany sezon. W barwach belgijskiego zespołu zdobył 13 bramek i potwierdził, że jest jednym z najciekawszych zawodników występujących obecnie w lidze belgijskiej. Według doniesień potencjalny transfer mógłby kosztować około 40 milionów euro.

Zainteresowanie Tzolisem nie oznacza jednak rezygnacji z innych celów transferowych. Ornstein informuje, że Arsenal nadal pracuje nad możliwością pozyskania Morgana Rogersa z Aston Villi. Pomocnik od dłuższego czasu znajduje się wysoko na liście życzeń działaczy z Emirates Stadium.

Poszukiwania nowego skrzydłowego mają związek z sytuacją Leandro Trossarda. Belg prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące transferu do Besiktasu, dlatego Arsenal przygotowuje się na ewentualne odejście jednego ze swoich ważnych ofensywnych zawodników.

Tzolis jest postrzegany jako piłkarz, który zwiększyłby głębię składu i dał trenerowi więcej opcji w ataku. Jednocześnie kibice liczą, że klub sprowadzi także zawodnika o jeszcze większej renomie, który od razu podniesie poziom pierwszej jedenastki.