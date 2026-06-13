Juventus i Inter szykują hit. Wraca temat wielkiej wymiany

Juventus i Inter mogą wkrótce przeprowadzić transfer, który jeszcze niedawno wydawał się mało realny. Zmiany w strukturach Starej Damy otworzyły drogę do rozmów między dwoma największymi rywalami włoskiej piłki.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Frattesi i Cambiaso bohaterami wielkiej wymiany

Juventus rozpoczął nowy rozdział po zmianach w kierownictwie klubu. Ważną rolę ma odegrać Giovanni Carnevali, który objął stanowisko dyrektora generalnego. Według włoskich mediów jego bardzo dobre relacje z prezesem Interu Beppe Marottą mogą doprowadzić do odnowienia współpracy między klubami na rynku transferowym.

W ostatnich latach bezpośrednie transakcje pomiędzy Juventusem i Interem należały do rzadkości. Ostatnią operacją z udziałem pieniędzy był transfer Hernanesa do Turynu w sezonie 2015/16. Teraz sytuacja może się jednak zmienić.

Według doniesień jednym z tematów rozmów jest Davide Frattesi. Pomocnik od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Luciano Spallettiego, który bardzo ceni jego umiejętności jeszcze z czasów pracy w reprezentacji Włoch. Piłkarz ma również rozważać zakończenie swojej przygody z Interem.

Z kolei mediolańczycy szukają następcy Denzela Dumfriesa, który ma przenieść się do Realu Madryt. Wśród kandydatów znajduje się Andrea Cambiaso. Obrońca Juventusu od dawna znajduje się na radarze Interu i może zostać wykorzystany jako element większej operacji.

Jak informuje Alfredo Pedulla, coraz poważniej rozważany jest scenariusz wymiany obu zawodników. Wyceny piłkarzy są do siebie zbliżone, choć Cambiaso może okazać się nieco droższy. Dla obu klubów transakcja miałaby także wymiar finansowy, ponieważ sprzedaż zawodników za kwoty przekraczające 30 milionów euro oznaczałaby bardzo korzystne rozliczenie w bilansach.