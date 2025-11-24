Real uspokaja kibiców. Znamy plan dotyczący Viniciusa

Real Madryt wciąż uważa Viniciusa Juniora za kluczowego zawodnika. Jednocześnie klub jest zdecydowany, aby kontynuować współpracę z piłkarzem. Ciekawe wieści przekazał "AS".

Real Madryt i Vinicius Junior mówią jednym głosem

Real Madryt w niedzielę tylko zremisował z Elche (2:2) w spotkaniu 13. kolejki La Liga. Tymczasem media obiegły konkretne informacje na temat przyszłości Viniciusa Juniora w szeregach giganta La Liga. Ciekawe wieści przekazał serwis internetowy dziennika „AS”.

Źródło przekonuje, że klub z Santiago Bernabeu cały czas uważa piłkarza za ważny punkt drużyny. Reprezentant Brazylii również ma plan, aby kontynuować swoją karierę w Realu, mimo że między nim a trenerem Xabim Alonso ostatnio pojawiło się trochę kontrowersji. W każdym razie najnowsze doniesienia wskazują, że władze Realu i sam Vinicius Junior mówią jednym głosem, a celem jest przedłużenie kontraktu, który wygasa z końcem czerwca 2027 roku.

Według portalu skomplikowana sytuacja związana z przedłużeniem kontraktu po Klubowych Mistrzostwach Świata jest powoli rozwiązywana. Vinicius Junior ma jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że jego miejscem jest Madryt. Tydzień spędzony z kolegami w reprezentacji Brazylii miał pomóc piłkarzowi odzyskać pewność siebie, a co więcej, odsunąć ostatnie kontrowersyjne wydarzenia na bok.

Otoczenie piłkarza oraz władze klubu są też świadome, że nowa umowa mogłaby uciszyć spekulacje związane z przyszłością reprezentanta Brazylii. Nowy kontrakt rozwiałby niepewność i zapobiegłby plotkom, które mogłyby pojawiać się w ostatnim roku trwania umowy piłkarza, czego Real stara się unikać w przypadku ważnych postaci drużyny.

25-latek, wyceniany na 150 milionów euro, w tym sezonie wystąpił w 17 spotkaniach. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył cztery asysty.

