Mbappe wskazał sekret legendy. „Nie widzę oznak starzenia”

Kylian Mbappe nie szczędził komplementów N’Golo Kante, podkreślając jego niezwykłą inteligencję boiskową i formę. Ta mimo upływu lat wciąż imponuje u zawodnika.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zdradził, na czym polega fenomen Kante

Kylian Mbappe po raz kolejny publicznie wyraził ogromne uznanie dla N’Golo Kante. Kapitan reprezentacji Francji w rozmowie cytowanej przez L’Equipe podkreślił, że 35-letni pomocnik wciąż prezentuje poziom, który pozwala mu rywalizować z najlepszymi zawodnikami świata. Zdaniem gwiazdy Trójkolorowych fenomen doświadczonego piłkarza nie wynika wyłącznie z przygotowania fizycznego, ale przede wszystkim z jego wyjątkowej inteligencji na boisku.

Mbappe zwrócił uwagę na nieustanną aktywność pomocnika podczas meczów. W charakterystycznym dla siebie żartobliwym tonie stwierdził nawet, że Kante mógłby grać jeszcze przez wiele lat. – N’Golo mógłby przejść na emeryturę w wieku 64 lat! – powiedział Mbappe cytowany przez L’Equipe.

– Kante dużo biega i robi to dobrze. Znam piłkarzy, którzy dużo biegają, ale nie mają czasu na regenerację. Jego piłkarska inteligencja pozwala mu wszystko przewidzieć – zaznaczył zawodnik Los Blancos.

35-latek pozostaje jednym z najważniejszych ogniw francuskiej kadry. Dotychczas rozegrał w narodowych barwach 69 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty, zapisując się w historii reprezentacji jako jeden z jej najbardziej cenionych i niezawodnych pomocników.