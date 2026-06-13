Barcelona walczy o Cancelo. Wszystko zależy od jednej decyzji

Barcelona nie rezygnuje z walki o Joao Cancelo i traktuje ten transfer jako jeden z głównych celów na lato. Według "Mundo Deportivo" powodzenie całej operacji zależy jednak od wydarzeń, na które kataloński klub nie ma wpływu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Flick czeka na rozwój sytuacji ws. Cancelo

Barcelona koncentruje się obecnie nie tylko na rynku transferowym, ale również na poprawie swojej sytuacji finansowej. Jednym z priorytetów pozostaje wzmocnienie boków defensywy, a na szczycie listy życzeń Hansiego Flicka znajduje się Joao Cancelo.

Portugalczyk pozostawił po sobie dobre wrażenie podczas pobytu w Barcelonie na wypożyczeniu i niemiecki szkoleniowiec chciałby ponownie mieć go do dyspozycji w przyszłym sezonie. Sam transfer nie zależy jednak wyłącznie od stanowiska zawodnika oraz katalońskiego klubu.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, kluczową rolę odgrywa obecnie sytuacja w Al Hilal. Relacje między Simone Inzaghim a Cancelo miały być napięte, a włoski trener był zwolennikiem rozstania z obrońcą. Taki scenariusz znacząco ułatwiłby Barcelonie negocjacje.

W saudyjskim klubie trwają jednak zmiany organizacyjne. Al Hilal poszukuje nowego dyrektora sportowego, który będzie miał wpływ na przyszłość trenera oraz decyzje dotyczące kadry. Dopiero po uporządkowaniu struktury sportowej mają zostać podjęte konkretne rozmowy dotyczące Cancelo.

Niepewność wpływa także na inne transferowe tematy. Wstrzymane pozostają między innymi kwestie związane z zainteresowaniem Al Hilal Raphinhą oraz potencjalnym transferem Marca Casado do Arabii Saudyjskiej. Blaugrana pozostaje więc w gotowości, ale na razie musi cierpliwie czekać.