Milan dogadał się z gwiazdą. Finalizacja rozmów o krok

AC Milan jest o krok od przedłużenia kontraktu z Mike Maignanem. Według Sky Sport w najbliższych dniach ma dojść do decydującego spotkania, które pozwoli domknąć rozmowy i doprowadzić do podpisania nowej umowy.

Milan chce zatrzymać Maignana na dłużej

AC Milan od dłuższego czasu pracuje nad przedłużeniem współpracy z podstawowym bramkarzem. Obecny kontrakt Mike Maignan wygasa z końcem czerwca 2026 roku, dlatego dla klubu priorytetem było jak najszybsze uporządkowanie sytuacji. W ostatnich godzinach rozwiązano wszystkie kwestie związane z prowizjami dla agentów zawodnika, co znacząco przybliżyło finalizację porozumienia.

Mike Maignan ma otrzymać nową, wieloletnią umowę. Na stole pozostaje jeszcze kwestia jej długości. Rozważane są dwa warianty. Pierwszy zakłada przedłużenie do 2030 roku, drugi do 2031. Ostateczna decyzja ma zapaść podczas zaplanowanego spotkania stron.

Milan przygotował dla swojego kapitana ofertę na poziomie czołowych piłkarzy zespołu. Proponowany kontrakt nie jest tak słabym rozwiązaniem z perspektywy Francuza, jak jeszcze na początku 2025 roku. Teraz mowa o wieloletnim zobowiązaniu z pensją bazową wynoszącą około 5,7 miliona euro netto za sezon, powiększoną o bonusy. Takie warunki stawiają Maignana w jednej linii z najlepiej opłacanymi zawodnikami, w tym z Rafaelem Leao.

Wszystko wskazuje na to, że Milan i Maignan są gotowi kontynuować wspólną drogę. Jeśli ostatnie szczegóły zostaną dopięte, jeden z filarów zespołu pozostanie na San Siro na kolejne lata.

