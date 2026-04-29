Juventus celuje w transfer napastnika. Senegalczyk łączony z gigantem

Juventus Turyn bacznie obserwuje Nicolasa Jacksona - ujawnia Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport". Po tym sezonie senegalski napastnik nie zostanie wykupiony przez Bayern Monachium.

Nicolas Jackson monitorowany przez Juventus

Juventus zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Serie A i jest o krok od zapewnienia sobie udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Choć sezon można uznać za względnie udany, w Turynie nie brakuje świadomości, że zespół wymaga wzmocnień, szczególnie w ofensywie.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Starej Damy w obecnych rozgrywkach ligowych jest Kenan Yildiz, który zdobył 10 bramek. To solidny wynik, jednak jak na ambicje klubu walczącego o najwyższe cele, dorobek ofensywny całej drużyny pozostawia pewien niedosyt. Sprowadzenie snajpera będzie jednym z priorytetów podczas letniego okna transferowego.

Coraz więcej mówi się o przyszłości Nicolasa Jacksona. 24-letni reprezentant Senegalu jest obecnie wypożyczony do Bayernu Monachium z Chelsea FC. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie zostanie w Bundeslidze na stałe. Bawarski klub nie zamierza aktywować opcji wykupu opiewającej na 65 milionów euro.

Jak informuje Florian Plettenberg, Juventus poważnie rozważa możliwość wypożyczenia napastnika. Co ciekawe, sytuację Jacksona monitoruje także AC Milan. W trwających rozgrywkach Jackson wystąpił w 30 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Bayernu. Zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Choć są to przyzwoite liczby, nie przekonały władz mistrza Niemiec do definitywnego transferu. Napastnik pozostaje jednak zawodnikiem Chelsea, z którą jest związany kontraktem obowiązującym do czerwca 2033 roku.