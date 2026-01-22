Podolski wprost o prywatyzacji Górnika Zabrze. Nie jest dobrze

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Prywatyzacja Górnika nadal daleka od finalizacji

Lukas Podolski od miesięcy stara się przejąć większościowy pakiet udziałów w Górniku Zabrze. Jednak wciąż nieskutecznie. Gwiazdor 14-krotnych mistrzów Polski nie potrafi porozumieć się z władzami miasta, a spodziewany termin prywatyzacji był już wielokrotnie przekładany. Ostatnio sporo mówiło się, że przełomowy może być luty. Wygląda jednak na to, że sprawa jest daleka od finału.

– Po kolejnym spotkaniu prywatyzacyjnym mam znowu wrażenie, że to zmierza donikąd. Bardzo bym chciał, żeby termin lutowy był realny, ale wątpię… – napisał wprost Lukas Podolski w serwisie X na temat rozmów prywatyzacyjnych.

Wcześniej, na temat prywatyzacji Górnika wypowiedział się prezydent miasta Zabrze, Kamil Żbikowski. – Staramy się, aby ten proces postępował, a nawet próbujemy go przyspieszać, zamykać kolejne tematy. Nie jest to jednak proste, bo wątków jest dużo. Sprawa jest skomplikowana także ze względu na „blokady”, jakie założono jeszcze za moich poprzedniczek. W optymistycznym wariancie zakładamy finalizację w pierwszym kwartale. – przekonywał w rozmowie z Rafałem Musiołem z Dziennika Zachodniego.

– Oczywiście musi być do tego wola obu stron, a więc inwestor musi zaakceptować uzgodnione warunki. Jednostronnie nie mogę tego obiecać. Uważam jednak, że jeśli nie pojawią się nadzwyczajne czynniki albo jeśli inwestor nie zmieni zdania, to jeszcze w lutym może dojść do przedstawienia umowy inwestycyjnej zabrzańskim radnym – dodał.

