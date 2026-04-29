Juventus zamierza latem pozbyć się niepotrzebnym zawodników. Na wylocie z klubu znaleźli się Lois Openda, Edon Zhegrova oraz Vasilije Adzić - przekazuje "TuttoMercatoWeb".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus w ostatnich latach ma problem z transferami. Wielu zawodników kompletnie nie potrafił odnaleźć się na Allianz Stadium. Stara Dama podczas nadchodzącego letniego okienka ostrożnie będzie podchodziła do wzmocnień, ale najpierw chcą przewietrzyć kadrę. Portal „TuttoMercatoWeb” przekazuje, że na wylocie z klubu znaleźli się Lois Openda, Edon Zhegrova oraz Vasilije Adzić.

Zarówno belgijski snajper, jak i reprezentant Kosowa to wielkie niewypały transferowego. Lois Openda zamienił RB Lipsk na Juventus jako jeden z najlepszych snajperów w Bundeslidze. Dziś Belg jest cieniem samego siebie. Edon Zhegrova natomiast kompletnie nie przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał w Lille, więc nic dziwnego, że Stara Dama szykuje z nim rozstanie.

Vasilije Adzić natomiast należy do grona młodych piłkarzy, którzy z akademii mieli przebić się do pierwszej drużyny Juventusu. 19-latek miał swój moment chwały w tym sezonie, kiedy strzelił cudownego gola na wagę zwycięstwa z Interem Mediolan. Później jednak Czarnogórzec nie potrafił wkupić się w łaski Luciano Spallettiego.

Juventus w najbliższym spotkaniu będzie miał szanse wykonać kolejny krok w kierunku Ligi Mistrzów. Bianconeri w niedzielę zmierzą się przed własną publicznością z Hellasem Verona.