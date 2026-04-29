Manchester United latem może wzmocnić pozycję skrzydłowego. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą dopiąć głośny transfer. Na ich celowniku znalazł się bowiem Francisco Conceicao z Juventusu - przekazuje "La Gazzetta dello Sport".

Manchester United jest spokojny o obsadę skrzydeł w wyjściowym składzie. Problem zaczyna się na ławce rezerwowych, ponieważ brakuje im właśnie klasowych zmienników. Czerwone Diabły mają ogromną szanse zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, więc władze klubu już myślą o wzmocnieniach. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań drużyny z Old Trafford znalazł się Francisco Conceicao z Juventusu.

Reprezentant Portugalii jest piłkarzem o ogromnym potencjale, który jeszcze nie ujrzał w pełni na włoskich boiskach. Czerwone Diabły widzą w skrzydłowym Starej Damy odpowiedniego gracza do rotacji w składzie. Turyńczycy zmagają się z finansowymi problemami, więc myślą o rozstaniach. Manchester United będzie musiał wyłożyć sporą sumę pieniędzy, jeśli chce nawiązać współpracę z 23-latka.

Warto zaznaczyć, że Francisco Conceicao już wcześniej był łączony z przeprowadzką do Premier League. I nie było mowy o Manchesterze United. Portugalczyk znajduje się także pod obserwacją Liverpoolu. Zapowiada się ekscytująca rywalizacja o 23-letniego skrzydłowego.

Francisco Conceicao w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Juventusu. Portugalczyk zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.