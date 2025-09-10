Allegri musi kombinować. Milan bez jednego z liderów

AC Milan w najbliższy weekend wróci do ligowej rywalizacji, mierząc się na San Siro z Bologną. "La Gazzetta dello Sport" podała, że Rossoneri przystąpią do tego starcia osłabieni.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

AC Milan bez Rafaela Leao w meczu z Bologną

AC Milan po dwóch rozegranych spotkaniach obecnego sezonu Serie A ma na koncie sześć punktów. Po jednym zwycięstwie i jednej porażce. W kontekście najbliższego meczu z Bolognią pojawiły się jednak niepokojące informacje.

La Gazzetta dello Sport ujawnia, że w niedzielnym starciu nie będzie mógł wystąpić Rafael Leao. Portugalczyk doznał kontuzji łydki w meczu Pucharu Włoch z Bari. Nie gra od 17 sierpnia i wciąż nie trenuje z zespołem. Wraca do pełnej sprawności poprzez zajęcia indywidualne. Tak było również podczas dzisiejszego treningu Milanu.

W klubie z Mediolanu liczą w każdym razie, że Rafael Leao będzie gotowy do gry na mecz z Udinese, który odbędzie się 20 września. Z kolei przeciwko Bologni szansę na debiut może otrzymać Christopher Nkunku.

Francuz dołączył do Milanu latem, przenosząc się z Chelsea za 37 milionów euro. Z nowym klubem podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku. Ostatnie występy zanotował w Klubowych Mistrzostwach Świata, w których zagrał sześć razy w barwach The Blues i zdobył jedną bramkę.

Spotkanie Milanu z Bolognią odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:45 w ramach trzeciej kolejki Serie A. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja tego roku. Wówczas w krajowym pucharze lepsi byli bolończycy, którzy wygrali jednym golem (1:0).

