Alexander Isak przerwał milczenie. Konkretne słowa o transferze do Liverpoolu

14:25, 9. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Aftonbladet.se

Alexander Isak w trakcie letniego okna transferowego zamienił Newcastle United na Liverpool. W rozmowie z Aftonbladet.se zawodnik opowiedział o kulisach zmiany klubu.

Alexander Isak
fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak o transferze do Liverpoolu

Alexander Isak w trakcie letniego okna transferowego dołączył za 145 milionów euro do Liverpoolu. Tym samym klub z Anfield Road pobił rekord transferowy. Sam zawodnik ostatnio wypowiedział się na temat swojej decyzji o zmianie pracodawcy.

– Cieszę się, że wszystko wyjaśniło się przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Szwecji i mogłem znów skupić się na piłce nożnej. To była dla mnie bardzo nietypowa sytuacja, ale zawsze uczymy się i rozwijamy mentalnie, realizując plan – powiedział Isak w rozmowie z Aftonbladet.se.

– Oczywiście nie każdy ma pełen obraz sytuacji, ale to historia na inną okazję. Mam pozytywne nastawienie do gry dla klubu. To część futbolu. Nie mogę kontrolować tego, co mówią i piszą inni. W każdym razie cieszę się, że zostałem piłkarzem Liverpoolu. Chciałem tego i jestem bardzo szczęśliwy – dodał napastnik.

Piłkarz został też wprost zapytany o to, czy czegoś żałuje, co wydarzyło się w trakcie letniego okna transferowego. Isak nie unikał odpowiedzi.

– Możemy o tym długo dyskutować. To było pouczające i jestem zadowolony z efektu końcowego. Jestem szczęśliwy i dumny, że zostałem piłkarzem Liverpoolu – zaznaczył napastnik.

Isak ma na swoim koncie jak dotąd 86 spotkań w Premier League. Strzelił w nich łącznie 54 gole i zaliczył 10 asyst. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2031 roku.

