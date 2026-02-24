Milan będzie musiał szukać trenera. Szokujące wieści ws. Allegriego

Milan i Massimiliano Allegri mogą rozstać się po zakończeniu sezonu. Według Sportitalia przyszłość szkoleniowca na San Siro nie jest już tak pewna jak jeszcze kilka tygodni temu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri może odejść z Milanu po sezonie

Milan stoi przed ważną decyzją dotyczącą przyszłości trenera. Massimiliano Allegri nie jest już w pełni przekonany, że chce kontynuować pracę w klubie. Informacje tę przekazał dyrektor Sportitalia Michele Cricitiello. Według jego doniesień scenariusz rozstania po sezonie staje się coraz bardziej realny.

Rossoneri nie mają dziś stuprocentowej pewności, że szkoleniowiec pozostanie na ławce. W tle pojawiają się kwestie związane z rynkiem transferowym oraz kierunkiem rozwoju drużyny. Allegri ma mieć wątpliwości co do strategii budowy składu i planów na najbliższe okno.

Znaczenie ma również relacja z Igli Tare oraz Zlatanem Ibrahimoviciem. Współpraca na linii trener – zarząd nie układa się idealnie. To wpływa na atmosferę wokół zespołu i może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

Milan wciąż walczy o swoje cele w obecnym sezonie, lecz temat przyszłości szkoleniowca coraz mocniej przebija się do przestrzeni medialnej. Jeśli sytuacja się nie zmieni, latem może dojść do rozstania, które jeszcze niedawno wydawało się mało prawdopodobne. Z pewnością byłby to dość szokujący scenariusz.

Milan obecnie jest wiceliderem Serie A. Jednak do pierwszego Interu traci aż dziesięć punktów. Sprawa mistrzostwa jest więc niemal przesądzona. Dodatkowo Rossoneri już kilka tygodni temu pożegnali się z Pucharem Włoch.

