fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Hummels zakończy karierę po sezonie

Mats Hummels w zeszłym roku definitywnie pożegnał się z Borussią Dortmund. Przez całe lato nie mógł znaleźć nowego klubu, a dopiero we wrześniu podpisał umowę z AS Romą. Długo dochodził do siebie, a do pierwszego składu trafił w zasadzie dopiero w grudniu. Ostatnio znów rzadziej pojawia się na murawie – wystąpił za to w rewanżowym spotkaniu Ligi Europy z Athletic Club, gdzie przyczynił się do odpadnięcia włoskiej drużyny. W 11. minucie rywalizacji otrzymał czerwoną kartkę, w konsekwencji czego przedstawiciel La Liga wygrał mecz 3-1.

Hummels ma świadomość, że nie jest już w stanie prezentować najwyższego poziomu. Zdecydował się więc na radykalny krok. W piątek 36-latek poinformował, że wraz z końcem obecnego sezonu przejdzie na piłkarską emeryturę. Pożegnalny film umieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

– Walczę z emocjami. To moment, którego żaden piłkarz nie może uniknąć. Po ponad 18 lat i wielu tych rzeczach, które dał mi futbol, tego lata zakończę piłkarską karierę – zapowiedział Hummels. Na filmiku pożegnalnym wspominał najwspanialsze chwile ze swojej kariery i dziękował tym, których spotkał na swojej drodze.

Hummels to żywa legenda Bundesligi i niemieckiej piłki. Przez niemal całą swoją karierę był związany z dwoma największymi klubami w kraju – Borussią Dortmund oraz Bayernem Monachium. Sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec, a w 2014 roku sięgnął z reprezentacją po mistrzostwo świata.