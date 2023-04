PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Trener Juventusu odniósł się do składu na mecz z Lazio

Massimiliano Allegri skomentował również wydarzenia po meczu z Interem

Juventus zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli

Juventus zmierzy się z Lazio

W najbliższą sobotę dojdzie do bardzo ciekawego starcia w Serie A. Lazio podejmie na swoim stadionie drużynę Juventusu, która wciąż walczy o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Podopieczni Massimiliano Allegriego są obecnie na 7. miejscu w tabeli z dorobkiem 44 punktów.

– Co do formacji jeszcze nic nie postanowiłem, zobaczę po treningu. Muszę ocenić możliwości Pogby i Bonucciego. Ilinga i Barranechea nie będzie w meczu. W obronie będzie kilka zmian. Alex Sandro jest w lepszej formie, może wystąpić w meczu – stwierdził Massimiliano Allegri.

Szkoleniowiec Juventusu odniósł się także do incydentów, które zdarzyły się przy okazji meczu z Interem w Pucharze Włoch: To, co działo się na boisku, było złe do oglądania, piłkarze i menedżerowie muszą dawać dobry, dobry przykład. Najważniejszą rzeczą, z której jestem dumny, jest to, że Juventus złapał tych, którzy dokonali rasistowskich obelg. Walczymy z wszelkimi rodzajami dyskryminacji, ze wszystkimi rasistowskimi gestami – komentował szkoleniowiec Juventusu.

