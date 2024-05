"Do końca sezonu Patryka Klimali nie będzie w kadrze meczowej" - powiedział Jacek Magiera na konferencji prasowej po wygranym meczu z Radomiakiem Radom.

Kara za słabą formę?

Ten sezon, a właściwie ta runda miała dla Śląska Wrocław i jego kibiców wyglądać zgoła odmiennie. Ekipa prowadzona przez Jacka Magierę kapitalnie radziła sobie jesienią, czego efektem było zimowanie na pozycji lidera PKO Ekstraklasy. Jednak już w nowym roku sytuacja zespołu nie jest tak dobra, jak była w poprzednim. Forma oraz styl gry uległ pogorszeniu, czego symbole było wiele straconych punktów. Niemniej spora zaliczka z pierwszej części kampanii 2023/24 pozwala być pewnym przynajmniej srebrnych medali na koniec sezonu, a kto wie, być może nawet uda się powalczyć jeszcze o mistrzostwo. Do tego potrzeba jednak potknięcia Jagiellonii w meczu z Wartą Poznań.

Być może nieco inaczej ta sytuacja wyglądałby gdyby Patryk Klimala w meczu z Ruchem Chorzów kilka tygodni temu trafił do pustej bramki i zapewnił wrocławianom punkt w domowej potyczce. 25-latek miał piłkę meczową na nodze, ale pomylił się z najbliższej odległości, za co spotkała go spora dawka krytyki. Dodatkowo od tamtego momentu nie zagrał ani minuty, a teraz Jacek Magiera na konferencji prasowej poinformował, że: “Do końca sezonu Patryka Klimali nie będzie w kadrze meczowej”.

W ostatnim meczu kampanii w ramach multiligi, Śląsk zmierzy się z Rakowem Częstochowa, który walczy o europejskie puchary. Z pewnością będzie to jeden z najbardziej fascynujących meczy na zakończenie tego sezonu rozgrywek PKO Ekstraklasy.

