Massimiliano Allegri ma problem. Gwiazda Milanu kontuzjowana

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Christian Pulisic doznał urazu

W nocy z wtorku na środę odbył się towarzyski mecz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Australią (2:1). W podstawowym składzie gospodarzy tego spotkania wybiegł Christian Pulisic, który w ostatnich miesiącach prezentował bardzo dobrą formę w barwach Milanu. Niestety, gwiazdor reprezentacji USA nie dokończył meczu – w 31. minucie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Amerykański skrzydłowy usiadł na murawie, sygnalizując problemy z nogą, a jego miejsce zajął Diego Luna. Występ Pulisica zakończył się więc przedwcześnie, co natychmiast wzbudziło niepokój wśród kibiców drużyny Rossonerich.

Jak informuje włoski portal „Calcio Mercato”, wstępne raporty sugerują, że 27-letni atakujący doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. 27-letni zawodnik był wyraźnie sfrustrowany sytuacją, choć boisko opuścił o własnych siłach. W tym momencie nie wiadomo jeszcze, jak poważna jest kontuzja prawego napastnika. Amerykanin ma przejść szczegółowe badania dopiero po powrocie do Mediolanu, które pozwolą określić długość jego przerwy w grze. Zatem kibice zespołu z San Siro z niecierpliwością oczekują na diagnozę, mając nadzieję, że nie będzie ona oznaczała dłuższej absencji lidera formacji ofensywnej swojej ulubionej ekipy.

To niepokojąca informacja dla trenera Milanu – Massimiliano Allegriego. Włoski szkoleniowiec może mieć poważny ból głowy, ponieważ w nadchodzących meczach prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie nie tylko bez Christiana Pulisica, ale także Alexisa Saelemaekersa, który również zmaga się z problemami zdrowotnymi. Najbliższymi rywalami mediolańskiego giganta w Serie A będą ACF Fiorentina, Pisa SC oraz Atalanta Bergamo. Zespół z Lombardii aktualnie zajmuje trzecie miejsce w stawce, a ewentualne dłuższe absencja Pulisica i Saelemaekersa mogłyby znacząco utrudnić utrzymanie tej wysokiej pozycji w ligowej tabaeli.