Maignan zostaje w Milanie. Wyciekły szczegóły kontraktu

Mike Maignan jest o krok od definitywnego przedłużenia kontraktu z AC Milan. Według informacji z klubowych korytarzy finalne ustalenia zostały już osiągnięte, a do pełni szczęścia brakuje tylko wyznaczenia dnia podpisu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Milan i Maignan dogadani, nowa umowa do 2031 roku

AC Milan jest na ostatniej prostej w sprawie jednej z kluczowych decyzji kadrowych. Długa i momentami skomplikowana saga związana z przyszłością Mike’a Maignana dobiega końca. W klubie panuje przekonanie, że cel został osiągnięty i w najbliższych dniach wszystko zostanie sformalizowane.

Mike Maignan odzyskał pełne przekonanie do projektu sportowego Milanu. Duże znaczenie miały zmiany na ławce trenerskiej. Przyjście Massimiliano Allegriego oraz wybór Marco Filippiego na trenera bramkarzy odegrały kluczową rolę w odbudowie relacji i sportowej motywacji zawodnika.

Istotnym krokiem było także rozwiązanie kwestii prowizji dla agenta piłkarza. Igli Tare i Giorgio Furlani dopięli porozumienie po trudnych negocjacjach. Wynagrodzenie dla Jonathana Kebe będzie wyraźnie niższe niż dziesięć milionów euro. Ustalenia mają charakter ustny, ale w klubie traktowane są jako wiążące.

Nowy kontrakt Maignana ma obowiązywać do czerwca 2031 roku. Umowa zakłada pięcioletnie zobowiązanie z pensją na poziomie 5,5 miliona euro netto za sezon. Do tego dochodzą bonusy sięgające 1,5 miliona. Tym samym bramkarz dołączy do Rafaela Leao w gronie najlepiej opłacanych piłkarzy zespołu.

Milan chce ogłosić porozumienie w ciągu najbliższych siedmiu do dziesięciu dni. Dla klubu to nie tylko zabezpieczenie kluczowej pozycji, ale także jasny sygnał stabilizacji i ambicji na kolejne lata.

