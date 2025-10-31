Juventus ma nowego lidera! Spalletti zdradził, co chce osiągnąć w Turynie

Juventus od czwartku zaczął nową erę w historii klubu. Stery nad drużyną przejął Luciano Spalletti, który podzielił się swoimi pierwszymi przemyśleniami, będąc w nowej roli.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti o pracy w Juventusie

Juventus w trakcie kadencji Igora Tudora był w ostatnim czasie drużyną, która miała kłopot z odnoszeniem zwycięstw. Panaceum na poprawę wyników Starej Damy ma być nowy szkoleniowiec. Luciano Spalletti związał się z klubem z Turynu kontraktem do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o dwa lata, jeśli Juventus wywalczy awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

– Mam w kontekście swojego nowego wyzwania świetne przeczucia. Wszyscy znamy historię i system tego klubu. Wiemy, że oczekiwania są wysokie, ale zawsze jest miło dołączyć do Juventusu – mówił włoski trener cytowany przez GianlucaDiMarzio.com.

– Obecnie największym pragnieniem jest powrót tego klubu na szczyt. Chociaż mam ogromny szacunek dla jego obecnej pozycji w lidze i pracy, jaką wykonał Igor Tudor. Jestem przekonany, że znajdę dobrze przygotowany zespół w dobrej formie mentalnej. Oczywiście musimy ciężko pracować, aby mieć szansę na realizację tych ambicji i tego, co było wcześniej omawiane – zaznaczył Spalletti.

– Powód, dla którego zgodziłem się tu przyjść, był jasny od samego początku. Gdybym nie wierzył w potencjał tej drużyny, pomimo trudnych chwil, przez które przeszła, dlaczego miałbym się zgodzić na ośmiomiesięczny kontrakt? Myślę więc, że będę w stanie wykonać z zawodnikami świetną pracę. Musimy spróbować wrócić do Ligi Mistrzów, a teraz musimy dołożyć wszelkich starań, aby wrócić na właściwe tory, ponieważ wszyscy inni robią bardzo szybkie postępy – przekonywał były selekcjoner reprezentacji Włoch.

– Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do walki o mistrzostwo Serie A. Rozmawialiśmy nawet o tym z zawodnikami. Musimy być zdeterminowani i dać z siebie wszystko, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zostało jeszcze 29 meczów – podsumował Spalletti.

Debiut w roli szkoleniowca nowy trener Juve zaliczy w sobotę, 1 listopada. Wówczas ekipa z Turynu zmierzy się w roli gościa z Cremonese.

