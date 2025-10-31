Gigant chce Viniciusa. Real rozważy ofertę wartą 200 mln euro

Vinicius Junior to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Realu Madryt jest bardzo niepewna. Tymczasem ciekawe wieści na temat Brazylijczyka przekazał El Nacional.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester United może ruszyć po Viniciusa Juniora

Vinicius Junior to zawodnik, który ostatnio wywołuje mnóstwo emocji wśród kibiców Realu Madryt. Przy okazji El Clasico zrobiło się o nim głośno, ponieważ emocjonalnie skomentował decyzję trenera Xabiego Alonso dotyczącą zmiany. Sprawa została jednak już wyjaśniona. Brazylijczyk przeprosił przedstawicieli Los Blancos. Tymczasem ciekawe doniesienia na temat ewentualnej zmiany barw klubowych przez gracza przekazał El Nacional.

Źródło podało, że gotowy, aby ruszyć po ofensywnego piłkarza, ma być Manchester United. Ruben Amorim nie ma wątpliwości, że Vinicius Junior mógłby być zawodnikiem, który rozwiązałby problemy Czerwonych Diabłów w ataku. Angielski klub miałby być gotowy wyłożyć na ewentualną transakcję nawet 200 milionów euro. Gdyby to okazało się faktem, władzom Los Blancos mogłoby być trudno odrzucić taką ofertę.

Jasne jest, że prezydent Realu Florentino Perez zabiega o to, aby przedłużyć kontrakt z reprezentantem Brazylii, wygasający z końcem czerwca 2027 roku. Na dzisiaj jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że Vinicius Junior nie przedłuży umowy z Królewskimi. Niewykluczone jednocześnie, że miejsce Brazylijczyka w stołecznej ekipie zająłby Erling Haaland z Manchesteru City.

25-letni zawodnik trafił do Realu w lipcu 2018 roku z Flamengo Rio de Janeiro. Kosztował wówczas 45 milionów euro. W tym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, notując sześć trafień i pięć asyst.

