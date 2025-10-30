Juventus znalazł nowego trenera. Jest potwierdzenie klubu

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Juventus Turyn

Luciano Spalletti nowym trenerem Juventusu

Juventus Turyn w październiku zwolnił Igora Tudora po wyjazdowej porażce z Lazio Rzym (0:1). Decyzja o rozstaniu z Chorwatem zapadła po zaledwie ośmiu meczach ligowych w sezonie 2025/26. W czterech ostatnich spotkaniach Tudor nie potrafił poprowadzić zespołu do zdobycia bramki, a końcówka jego kadencji została naznaczona trzema porażkami z rzędu. W tym tygodniu zespół przełamał się, pokonując Udinese (3:1).

Oficjalnie trenerem Starej Damy został Luciano Spalletti, który od początku był faworytem do objęcia drużyny po Igorze Tudorze. Włoch podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/26, z opcją przedłużenia w przypadku awansu Juventusu do Ligi Mistrzów. Spalletti będzie zarabiał około trzy miliony euro rocznie.

Objęcie sterów przez Spallettiego oznacza początek nowego rozdziału w Turynie. 66-letni Włoch wcześniej prowadził między innymi SSC Napoli, Inter Mediolan i Romę, zdobył mistrzostwo Serie A oraz dwukrotnie triumfował w Rosji z Zenitem. Do czerwca tego roku Spalletti prowadził reprezentację Włoch, a jego miejsce w kadrze objął Gennaro Gattuso.

Spalletti zadebiutuje w Juventusie już w sobotę (1 listopada) z Cremonese w ramach 10. kolejki Serie A. Stara Dama obecnie plasuje się na siódmej lokacie z dorobkiem 15 punków.