Juventus zapłaci grube miliony! Tyle wyniesie utrzymanie trzech trenerów

Juventus lada moment zatrudni nowego trenera. Jak poinformował serwis Calcioefinanza.it do czerwca 2027 roku Stara Dama będzie mieć na utrzymaniu trzech szkoleniowców. Łącznie wydadzą na nich ponad 30 milionów euro.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Kosztowne błędy z przeszłości. Ponad 30 mln euro na trzech trenerów

Juventus notuje koszmarną serię ośmiu kolejnych meczów bez zwycięstwa. W tym czasie Stara Dama odniosła pięć remisów z rzędu i trzy porażki z rzędu. Po ostatnim spotkaniu z Lazio (0:1) zarząd włoskiego klubu podjął decyzję o rozstaniu z Igorem Tudorem. Jednocześnie obowiązki tymczasowego opiekuna pierwszego zespołu przejął Massimo Brambilla. Nowy trener ma podpisać kontrakt lada moment.

Z najnowszych ustaleń Nicolo Schiry wynika, że będzie to Luciano Spalletti. W grze o posadę był również Raffaele Palladino, ale to były selekcjoner reprezentacji Włoch od początku był faworytem władz Bianconerich. 66-latek ma podpisać umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Roczne wynagrodzenie ma wynieść 3 miliony euro.

Co ciekawe Juventus mimo tego, że niebawem zatrudni nowego szkoleniowca, wciąż musi płacić dwóm poprzednim. Jak poinformował serwis Calcioefinanza.it Thiago Motta i jego sztab do czerwca 2027 roku dostaną od klubu jeszcze ponad 16,3 mln euro. Z kolei Igor Tudor i jego współpracownicy mają zagwarantowane ponad 11 milionów euro. Doliczając do tego pensję prawdopodobnie Luciano Spallettiego i jego sztabu Stara Dama będzie miała na utrzymaniu trzech trenerów, którym wypłaci do połowy 2027 roku ponad 30 mln euro.

Aktualnie drużyna z Turynu zajmuje 8. miejsce w Serie A z dorobkiem 12 punktów. Następny mecz Juventus zagra w środę z Udinese, a poźniej w sobotę zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, czyli Cremonese.