Juventus wybrał nowego trenera! Porozumienie o krok

08:48, 28. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus przyspiesza rozmowy w sprawie nowego trenera po zwolnieniu Igora Tudora. Według "La Gazzetty dello Sport" i Alfredo Pedulli głównym kandydatem do objęcia stanowiska jest Luciano Spalletti.

Piłkarze Juventusu
Obserwuj nas w
Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Spalletti na czele listy Juventusu

Juventus zakończył współpracę z Igorem Tudorem po porażce z Lazio i powierzając tymczasowo drużynę Massimiliano Brambilliemu, rozpoczął intensywne poszukiwania nowego trenera. Klub chce jak najszybciej ustalić, kto poprowadzi zespół w dłuższej perspektywie. Według „La Gazzetty dello Sport” coraz większe szanse na objęcie stanowiska ma Luciano Spalletti.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch, który opuścił kadrę po nieudanych Mistrzostwach Europy w 2024 roku, ma być gotów wrócić do pracy na ławce trenerskiej. Juventus widzi w nim doświadczonego szkoleniowca zdolnego do odbudowania zespołu po miesiącach niepewności i rozczarowań. Źródła zbliżone do klubu potwierdzają, że Bianconeri nawiązali już pierwsze kontakty z trenerem za pośrednictwem pośrednika, a Spalletti miał wyrazić pełną otwartość na negocjacje.

POLECAMY TAKŻE

Zawodnicy Juventusu
Juventus obserwuje byłego zawodnika Chelsea. Obecnie zachwyca formą w lidze francuskiej
Vincent Kompany
Bayern Monachium chce ściągnąć napastnika. Transfer możliwy zimą
Igor Tudor
Juventus szuka trenera. Lista kandydatów jest długa

Jak informuje Alfredo Pedulla, rozmowy dotyczą obecnie warunków kontraktu. Juventus proponuje umowę do końca obecnego sezonu z opcją automatycznego przedłużenia, jeśli zespół zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Spalletti miał wyrazić wstępną zgodę na takie warunki i są ustalane pozostałe szczegóły umowy.

Mimo że Spalletti pozostaje faworytem, zarząd rozważa także alternatywy. Wśród nich znajdują się Roberto Mancini, Raffaele Palladino, Daniele De Rossi, a także Xavi i Edin Terzić.

Zobacz również: Były prezes Realu: To było niedopuszczalne. Teraz Vinicius musi to zrobić! [NASZ WYWIAD]