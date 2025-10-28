Juventus wybrał nowego trenera! Porozumienie o krok

Juventus przyspiesza rozmowy w sprawie nowego trenera po zwolnieniu Igora Tudora. Według "La Gazzetty dello Sport" i Alfredo Pedulli głównym kandydatem do objęcia stanowiska jest Luciano Spalletti.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Spalletti na czele listy Juventusu

Juventus zakończył współpracę z Igorem Tudorem po porażce z Lazio i powierzając tymczasowo drużynę Massimiliano Brambilliemu, rozpoczął intensywne poszukiwania nowego trenera. Klub chce jak najszybciej ustalić, kto poprowadzi zespół w dłuższej perspektywie. Według „La Gazzetty dello Sport” coraz większe szanse na objęcie stanowiska ma Luciano Spalletti.

Były selekcjoner reprezentacji Włoch, który opuścił kadrę po nieudanych Mistrzostwach Europy w 2024 roku, ma być gotów wrócić do pracy na ławce trenerskiej. Juventus widzi w nim doświadczonego szkoleniowca zdolnego do odbudowania zespołu po miesiącach niepewności i rozczarowań. Źródła zbliżone do klubu potwierdzają, że Bianconeri nawiązali już pierwsze kontakty z trenerem za pośrednictwem pośrednika, a Spalletti miał wyrazić pełną otwartość na negocjacje.

Jak informuje Alfredo Pedulla, rozmowy dotyczą obecnie warunków kontraktu. Juventus proponuje umowę do końca obecnego sezonu z opcją automatycznego przedłużenia, jeśli zespół zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Spalletti miał wyrazić wstępną zgodę na takie warunki i są ustalane pozostałe szczegóły umowy.

Mimo że Spalletti pozostaje faworytem, zarząd rozważa także alternatywy. Wśród nich znajdują się Roberto Mancini, Raffaele Palladino, Daniele De Rossi, a także Xavi i Edin Terzić.

Zobacz również: Były prezes Realu: To było niedopuszczalne. Teraz Vinicius musi to zrobić! [NASZ WYWIAD]