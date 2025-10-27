Radomiak nie tak wyobrażał sobie 115-lecie. Wisła Płock popsuła jubileusz [WIDEO]

Radomiak Radom podczas poniedziałkowego meczu z Wisłą Płock świętował 115-lecie istnienia klubu. Jubileusz nie zakończył się sukcesem. Rywalizacja zakończyła się bowiem podziałem punktów (1:1).

PressFocus Na zdjęciu: Steve Kingue oraz Łukasz Sekulski

Radomiak Radom remisuje z Wisłą Płock

Zmagania w ramach 13. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zostały zakończone w poniedziałek. Tego dnia Radomiak Radom przed własną publicznością mierzył się z Wisłą Płock. Gospodarze świętowali jubileusz, obchodząc 115-lecie istnienia klubu. Przed pierwszym gwizdkiem kibice mogli obejrzeć spektakl muzyczno-laserowy, a także nagrodzone zostały legendy. Nafciarze planowali pokrzyżować świętowanie Zielonym.

Od pierwszej minuty rywalizacja w Radomiu była niezwykle interesująca, a przede wszystkim wyrównana. Pierwsze trafienie kibice obejrzeli już w 28. minucie. Wówczas usłyszeliśmy wybuch radości kibiców gospodarzy. Na listę strzelców wpisał się bowiem Maurides. Na odpowiedź Wisły Płock długo nie musieliśmy poczekać, ponieważ chwilę później do wyrównania doprowadził Łukasz Sekulski. To były jedyne dwa trafienia w pierwszej połowie. Drużyny schodziły zatem na przerwę z remisowym rezultatem.

Rozkręcił się mecz w Radomiu! 🤩 Po golu Mauridesa dla gospodarzy szybko nadeszło wyrównanie po trafieniu Sekulskiego z rzutu karnego! 🔥



W drugiej odsłonie Radomiak Radom miał minimalną przewagę. To podopieczni Joao Henriquesa tworzyli więcej okazji bramkowych. Z każdą kolejną minuty zespoły coraz bardziej się odsłaniały, ale nie przyniosło to zamierzonego skutku. Rywalizacja zakończyła się podziałem punktów, tym samym gospodarze nie mogli udanie świętować 115-lecie istnienia klubu.

Radomiak Radom już za tydzień zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Wisła Płock tego samego dnia zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin.

Radomiak Radom – Wisła Płock 1:1

Maurides (28′) – Sekulski (34′)