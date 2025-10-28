„Kim jest Carvajal, żeby pouczać Yamala?”

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Joan Gaspart: To nie Carvajal powinien pouczać Yamala

Lamine Yamal po El Clasico ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po końcowym gwizdku młody skrzydłowy Barcelony został upomniany przez Daniego Carvajala, co wywołało spore poruszenie w Hiszpanii. Głos w tej sprawie zabrał również Joan Gaspart, były prezes Barcelony.

Gaspart w programie „La Posesion” stwierdził, że Carvajal nie miał prawa udzielać rad piłkarzowi Barcelony. Jego zdaniem Yamal popełnił błąd, ale to klubowi kapitanowie i trener powinni pomóc mu wyciągnąć wnioski, a nie zawodnik Realu Madryt.

– Kim jest Carvajal, żeby go pouczać? Dlaczego Lamine miałby go przepraszać, skoro jego słowa nie były nawet skierowane do Carvajala? – mówił Gaspart, cytowany przez SPORT.

Były prezes Blaugrany ostro skrytykował postawę Carvajala, twierdząc, że Hiszpan powinien skupić się na sobie, zamiast odgrywać rolę moralnego autorytetu. Dodał też, że sytuacja nie jest poważna i w przyszłości obaj zawodnicy zapewne sobie podadzą rękę.

Gaspart odniósł się również do samego Yamala. Zaznaczył, że 18-latek potrzebuje spokoju, czasu i właściwego prowadzenia. Jego zdaniem Barcelona musi o niego zadbać, ale młody zawodnik również powinien zrozumieć, że wraz z talentem przychodzi ogromna odpowiedzialność. „Ma dopiero 18 lat, ale zarabia jak trzydziestolatek. Musi wiedzieć, że kibice kochają go za to, co robi na boisku i nie może ich zawieść” – podsumował.