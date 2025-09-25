Juventus szykuje wielkie zmiany. Będzie rewolucja

Juventus planuje zmiany na szczycie władzy. Według „Corriere dello Sport” w listopadzie klub ma ogłosić nowego prezesa, a Damien Comolli awansuje na stanowisko dyrektora generalnego.

Juventus zmienia władze. Elkann szuka nowego prezesa

Juventus stoi przed dużą reorganizacją w gabinetach. „Corriere dello Sport” podaje, że podczas listopadowego zgromadzenia akcjonariuszy zostanie ogłoszone nazwisko nowego prezesa klubu. Obecny sternik, Gianluca Ferrero, który objął funkcję w styczniu 2023 roku po rezygnacji Andrei Agnellego i całego zarządu, może ustąpić ze stanowiska.

John Elkann, właściciel klubu, rozważa kandydatury osób z szerokim doświadczeniem w piłce, polityce i finansach. Nowy prezes ma pełnić przede wszystkim funkcję reprezentacyjną, ponieważ realną władzę przejmie obecny dyrektor generalny Damien Comolli, który ma zostać oficjalnie mianowany CEO.

W listopadzie do zarządu może też dołączyć Giorgio Chiellini. Legenda Juventusu, kończąca niedawno karierę, od dawna wymieniana jest jako naturalny kandydat do pełnienia roli w strukturach klubu.

Choć w mediach społecznościowych kibice spekulują o nazwiskach takich jak Alessandro Del Piero czy Michel Platini, włoski dziennik sugeruje, że wybór Elkanna może paść na innego kandydata, być może kolejnego francuskiego menedżera.

Bez względu na nazwisko nowego prezesa, cele strategiczne Juventusu pozostają niezmienne. Klub dąży do pełnej samowystarczalności finansowej w najbliższych latach, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności sportowej. Ferrero i obecny CEO Maurizio Scanavino mogą otrzymać nowe zadania w Exor, spółce kontrolowanej przez rodzinę Agnellich.

