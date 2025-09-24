Yamal coraz bliżej powrotu. Celem hit w LM

Lamine Yamal aktywnie pracuje nad powrotem na boisko. Gwiazda Barcelony ma ambitny plan. Adrià Albets przekonuje, że 18-latek chce być gotowy na hitowe starcie w Lidze Mistrzów.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal wróci na LM

Pięć meczów – tak długo ma pauzować Lamine Yamal. Zdobywca 2. miejsca w plebiscycie Złotej Piłki 2025 doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, co wyłączyło go już z udziału w spotkaniach Barcelony z Valencią, Newcastle i Getafe. Kolejne starcia, które ma opuścić 18-latek, to pojedynki z Realem Oviedo i Realem Sociedad.

Kiedy Yamal wróci na murawę? Wszystko wskazuje na to, że gwiazda Blaugrany walczy o to, by uporać się z urazem jeszcze przed hitową potyczką w Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce Duma Katalonii zmierzy się z Paris Saint-Germain. Ten mecz odbędzie się 1 października.

Adrià Albets twierdzi, że Hiszpan na pewno opuści oba następne starcia w La Liga. Wychowanek Barcy nie chce ryzykować nawrotu kontuzji, dlatego wspólnie ze sztabem szkoleniowym podjął decyzję o odpowiednio dłuższej rehabilitacji. Nadrzędnym celem jest występ w rywalizacji z PSG.

W 1. kolejce nowej edycji LM Barcelona wygrała 2:1 z Newcastle. Natomiast podopieczni Luisa Enrique rozbili 4:0 Atalantę.