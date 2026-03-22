Juventus wypuścił zwycięstwo z rąk? Spalletti wskazał kluczowy problem

Juventus w ostatnim sobotnim spotkaniu 30. kolejki Serie A zremisował z Sassuolo (1:1). Tymczasem po zakończeniu meczu kilka zdań na jego temat wyraził szkoleniowiec Bianconerich.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti o meczu Juventus – Sassuolo

Juventus nie wykorzystał szansy na to, aby wyprzedzić Como w ligowej tabeli i jednocześnie odskoczyć od AS Romy i Atalanty. Stara Dama tylko zremisowała w sobotni wieczór z Sassuolo, mimo że od 14 minuty prowadziła po trafieniu Kenana Yildiza. Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Andrea Pinamonti i mecz zakończył się podziałem punktów. Na jego temat kilka zdań wyraził szkoleniowiec Bianconerich.

– Kiedy gra się czterema obrońcami, trzeba rozciągać grę, stwarzać sytuacje jeden na jednego. Powtarzałem piłkarzom, żeby szukali Kenana Yildiza i Francisco Conceicao, bo Sassuolo było przyparte do muru we własnym polu karnym – przekonywał Luciano Spalletti przed kamerą Sky Sport Italia.

– Jeśli grasz środkiem i tracisz piłkę, trudno ją odzyskać. Jeśli tracisz ją na skrzydle, możesz zatrzymać kontratak i szybko odzyskać posiadanie. Aczkolwiek podjęliśmy decyzje, które ostatecznie nas kosztowały. Popełniliśmy zbyt wiele błędnych decyzji i brakowało nam dojrzałości – podkreślił Włoch.

– Straciliśmy gola, stworzyliśmy kilka sytuacji podobnych do tej, w której Sassuolo zdobyło bramkę. Mieliśmy co najmniej 10 takich szans, ale brakowało nam szybkości i nie podejmowaliśmy najrozsądniejszych decyzji – wyjaśnił Spalletti.

Juve po reprezentacyjnej przerwie wróci do gry 6 kwietnia. Zmierzy się wówczas na Allianz Stadium z Genoą. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.