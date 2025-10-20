Juventus przedłużył kontrakt z obrońcą. Jest w klubie od 13 lat

Juventus kontynuuje współpracę z defensorem
Daniele Rugani pozostaje zawodnikiem Bianconerich. Juventus poinformował, że defensor, który przygodę z futbolem rozpoczął w akademii Empoli, związał się z klubem nowym kontraktem. Umowa 31-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.
Siedmiokrotny reprezentant Włoch „po raz pierwszy przekroczył bramy Vinovo” (centrum treningowe Starej Damy) w 2012 roku. Rok później wypożyczenie z Empoli zmieniło się w transfer definitywny. Juventus zapłacił za Ruganiego cztery miliony euro.
Defensor rozegrał w koszulce Bianconerich łącznie 152 spotkania, strzelił 11 goli i zanotował jedną asystę. Rugani był wypożyczany do takich klubów, jak Empoli, Rennes, Cagliari i Ajax.
– Spośród obecnych zawodników Rugani jest tym, który wygrał najwięcej meczów zarówno w Serie A (90), jak i we wszystkich rozgrywkach (111) w barwach Juventusu – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.