Juventus przedłużył kontrakt z obrońcą. Jest w klubie od 13 lat

Juventus potwierdził. Daniele Rugani podpisał nową umowę. Siedmiokrotny reprezentant Włoch przedłużył współpracę z klubem, z którym jest związany od 2012 roku.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Juventus

Juventus kontynuuje współpracę z defensorem

Daniele Rugani pozostaje zawodnikiem Bianconerich. Juventus poinformował, że defensor, który przygodę z futbolem rozpoczął w akademii Empoli, związał się z klubem nowym kontraktem. Umowa 31-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

Siedmiokrotny reprezentant Włoch „po raz pierwszy przekroczył bramy Vinovo” (centrum treningowe Starej Damy) w 2012 roku. Rok później wypożyczenie z Empoli zmieniło się w transfer definitywny. Juventus zapłacił za Ruganiego cztery miliony euro.

Defensor rozegrał w koszulce Bianconerich łącznie 152 spotkania, strzelił 11 goli i zanotował jedną asystę. Rugani był wypożyczany do takich klubów, jak Empoli, Rennes, Cagliari i Ajax.

Ufficiale | Daniele Rugani rinnova con la Juventus fino al 2028 ⚪️⚫️



Congratulazioni! — JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2025

– Spośród obecnych zawodników Rugani jest tym, który wygrał najwięcej meczów zarówno w Serie A (90), jak i we wszystkich rozgrywkach (111) w barwach Juventusu – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.