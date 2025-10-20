Juventus przedłużył kontrakt z obrońcą. Jest w klubie od 13 lat

17:52, 20. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Juventus

Juventus potwierdził. Daniele Rugani podpisał nową umowę. Siedmiokrotny reprezentant Włoch przedłużył współpracę z klubem, z którym jest związany od 2012 roku.

Real Madryt - Juventus
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Juventus

Juventus kontynuuje współpracę z defensorem

Daniele Rugani pozostaje zawodnikiem Bianconerich. Juventus poinformował, że defensor, który przygodę z futbolem rozpoczął w akademii Empoli, związał się z klubem nowym kontraktem. Umowa 31-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

Siedmiokrotny reprezentant Włoch „po raz pierwszy przekroczył bramy Vinovo” (centrum treningowe Starej Damy) w 2012 roku. Rok później wypożyczenie z Empoli zmieniło się w transfer definitywny. Juventus zapłacił za Ruganiego cztery miliony euro.

Defensor rozegrał w koszulce Bianconerich łącznie 152 spotkania, strzelił 11 goli i zanotował jedną asystę. Rugani był wypożyczany do takich klubów, jak Empoli, Rennes, Cagliari i Ajax.

– Spośród obecnych zawodników Rugani jest tym, który wygrał najwięcej meczów zarówno w Serie A (90), jak i we wszystkich rozgrywkach (111) w barwach Juventusu – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Barcelona obserwuje trzech napastników. Gigant szuka następcy Lewandowskiego
Cesc Fabregas
Fabregas nie dał się sprowokować. Znakomita riposta po słowach trenera Juve!
Dusan Vlahović
Vlahović nie dla Barcelony? Może wylądować w Premier League