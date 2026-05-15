Powrót po kontrowersjach. Real Madryt opublikował komunikat

Federico Valverde wrócił do treningów
Real Madryt poinformował o powrocie Federico Valverde do treningów po ostatnich wydarzeniach, które odbiły się szerokim echem w hiszpańskich mediach. Jak przekazano na oficjalnej stronie internetowej Królewskich, urugwajski pomocnik uczestniczył w części zajęć z resztą zespołu przed kolejnym spotkaniem La Liga.
Real w oficjalnym komunikacie opisał przebieg treningu drużyny przed meczem z Sevillą. Zawodnicy, którzy wystąpili w ostatnim spotkaniu przeciwko Oviedo, skupili się głównie na ćwiczeniach regeneracyjnych na siłowni. Pozostali piłkarze trenowali na boisku, wykonując ćwiczenia techniczne oraz gry treningowe z wysokim pressingiem.
W komunikacie klub potwierdził również sytuację kadrową zespołu. Andrij Łunin nie trenował z powodu infekcji wirusowej, natomiast Ferland Mendy, Eder Militao, Arda Guler i Rodrygo kontynuują proces rehabilitacji po urazach.
Powrót Valverde do zajęć nastąpił kilka dni po medialnych doniesieniach o konflikcie z Aurelienem Tchouamenim. Według wcześniejszych informacji urugwajski zawodnik miał doznać rozcięcia głowy podczas sprzeczki i trafić do szpitala. Obaj piłkarze mieli również zostać ukarani grzywnami finansowymi.
Los Blancos przygotowują się do starcia w ramach 37. kolejki w lidze hiszpańskiej. Spotkanie odbędzie się 17 maja na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. W niedzielę powalczą o 26. zwycięstwo w tej kampanii.