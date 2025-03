Juventus potwierdził poważny uraz kluczowego piłkarza. Dłuższa przerwa

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus traci Gattiego na około miesiąc

Federico Gatti, który wybiegł w podstawowym składzie Juventusu na sobotnie spotkanie z Genoą, musiał opuścić boisko już w pierwszej połowie z powodu kontuzji. Uraz nastąpił po starciu z przeciwnikiem tuż przed polem karnym. Obrońca przez kilka minut był opatrywany przez sztab medyczny Starej Damy i mimo bólu wrócił na boisko. Niestety, kilka minut później Gatti nie był w stanie kontynuować gry i został zmieniony przez Pierre’a Kalulu.

W poniedziałek Juventus wydał oficjalny komunikat w sprawie kontuzji swojego zawodnika: – Federico Gatti, który opuścił boisko w pierwszej połowie meczu przeciwko Genoi z powodu silnego urazu lewej nogi, został dziś rano poddany badaniom diagnostycznym w J | medical. Przeprowadzone badania radiologiczne wykazały obecność złamania złożonego trzonu kości strzałkowej – napisano. Jak dodaje Romeo Agresti, przerwa defensora potrwa około miesiąca.

Pomimo utraty Gattiego, Juventus zdołał wygrać swoje pierwsze spotkanie pod wodzą Tudora 1:0. Jedynego gola zdobył Kenan Yildiz, który przełamał swoją niemoc strzelecką po dwóch miesiącach. Bianconeri, mimo dobrego wyniku, nadal mają wiele do poprawy w swojej grze, ale nowy trener wysłał pozytywny sygnał kibicom.

Aktualnie Juventus zajmuje 5. miejsce w tabeli Serie A, tracąc jeden punkt do czwartej Bologni i trzy do trzeciej Atalanty. Głównym celem Starej Damy pozostaje awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, co wymaga uplasowania się w pierwszej czwórce. Strata Gattiego w decydującym momencie sezonu na pewno skomplikuje realizację tych planów.