Juventus ogłosił pozyskanie nowych sponsorów. Oficjalnie

Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Jeep i Visit Detroit razem na koszulkach Juventusu od nowego sezonu

Juventus zaprezentował nowych sponsorów, którzy znajdą się na froncie koszulek pierwszej drużyny mężczyzn, zespołu kobiecego oraz drużyny młodzieżowej Next Gen od sezonu 2025/26. Klub z Turynu ogłosił, że logotypy marek Jeep oraz Visit Detroit będą wspólnie widoczne podczas rozgrywek krajowych, natomiast w meczach międzynarodowych – podobnie jak dotychczas – widoczny będzie wyłącznie znak Jeepa.

Jeep to wieloletni partner Juventusu, którego logo towarzyszyło klubowi na koszulkach nieprzerwanie od 2012 do 2024 roku. Teraz amerykańska marka wraca w nowej odsłonie i dzieli miejsce na stroju z Visit Detroit – organizacją promującą turystykę w Detroit, która jako pierwsza tego typu instytucja na świecie pojawi się na koszulkach klubu Serie A.

– Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić tak prestiżową współpracę z dwoma partnerami o międzynarodowym zasięgu: Jeepem, z którym współpracujemy od ponad dekady, oraz Visit Detroit, który dołącza do nas z dużym entuzjazmem – powiedział Maurizio Scanavino, dyrektor generalny Juventusu. – Obie marki łączy z nami przywiązanie do podobnych wartości: doskonałości, innowacyjności i sportowej pasji. To porozumienie to szansa na wspólny rozwój i nowe możliwości – dodał.

Umowa została wypracowana pod kierownictwem dyrektora operacyjnego Juventusu, Francesco Calvo, który przez ostatnie miesiące nadzorował negocjacje sponsorskie. Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem nowego kontraktu, włoskie media poinformowały, że Calvo od przyszłego sezonu obejmie stanowisko dyrektora generalnego w Aston Villi.

