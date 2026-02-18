Juventus odetchnął. Gwiazdor bez poważnego urazu po meczu z Galatasaray

17:26, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Juventus po bolesnej porażce z Galatasaray otrzymał przynajmniej jedną pozytywną informację. Badania Gleisona Bremera nie wykazały poważnej kontuzji.

Luciano Spalletti

Bremer nie odniósł kontuzji w starciu z Galatasaray

Juventus w meczu z Galatasaray przegrał aż 2:5 i skomplikował swoją sytuację w barażach Ligi Mistrzów. Dodatkowym zmartwieniem była kontuzja Gleisona Bremera. Brazylijczyk opuścił boisko już w 34 minucie pierwszej połowy. W Turynie zapanowała duża niepewność co do jego stanu zdrowia.

Obrońca udał się rano do J Medical na szczegółowe badania. Wyniki okazały się pozytywne dla zespołu prowadzonego przez Luciano Spalletti. Nie stwierdzono żadnego poważnego urazu ani uszkodzenia mięśni. To oznacza, że przerwa w grze nie powinna być długa.

Stan Bremera będzie monitorowany z dnia na dzień. Sztab szkoleniowy musi zdecydować, czy zawodnik zdąży wrócić na ligowe starcie z Como. Alternatywą jest oszczędzenie go na rewanż z Galatasaray, który odbędzie się w Turynie w przyszłym tygodniu. To spotkanie będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszej gry w Europie.

Indywidualnie trenuje także Jonathan David. Kanadyjczyk nie został powołany na mecz z Galatasaray i nadal pracuje poza główną grupą. Jego sytuacja również jest oceniana każdego dnia. Zarówno Bremer, jak i David pozostają pod znakiem zapytania przed meczem z Como. Jeśli nie zdążą się wykurować, celem będzie ich powrót na rewanż w Lidze Mistrzów.

