Barcelona negocjuje kolejny transfer. Klub idzie na ustępstwa

Barcelona liczy, że uda jej się wykupić z Al-Hilal Joao Cancelo. Saudyjski klub idzie na ustępstwa, byle tylko transakcja została sfinalizowana - ujawnia "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / alamy Na zdjęciu: Deco

Cancelo coraz tańszy. Barcelona chce go wykupić

Barcelona sfinalizowała już transfer Anthony’ego Gordona i kontynuuje prace nad kolejnymi. Jej wymarzonym ruchem na to okienko pozostaje sprowadzenie Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Ponadto, trwają negocjacje z otoczeniem Bernardo Silvy oraz Al-Hilal w sprawie wykupu Joao Cancelo. Ostatnie pół roku Portugalczyk spędził w Katalonii na wypożyczeniu.

Hansi Flick jest zwolennikiem tego rozwiązania. Cancelo potwierdził, że to piłkarz o bardzo dużych umiejętnościach, w dodatku cechujący się wszechstronnością. Z powodzeniem może zagrać na obu bokach defensywy, a nawet na skrzydle, o ile zajdzie taka potrzeba. W obliczu przeciętnej formy Alejandro Balde Barcelona chciałaby zatrzymać doświadczonego zawodnika na stałe.

Między klubami toczą się rozmowy w sprawie wykupu. Początkowo Al-Hilal oczekiwało 15 milionów euro, ale wycena się zmieniła – „Mundo Deportivo” ujawnia, że saudyjski klub jest w stanie przyjąć ofertę na poziomie 10 milionów euro.

Na spore ustępstwa idzie również sam Cancelo, który oczywiście pragnie dalej grać na Camp Nou. Jest gotowy znacząco obniżyć dotychczasową pensję, byle tylko Barcelona była w stanie sfinalizować transakcję i zgłosić go do ligowych rozgrywek.

🚨 Al-Hilal are willing to lower their asking price for João Cancelo as Barcelona push to secure the defender on a permanent transfer.



The Saudi side are now prepared to accept a fee in the region of €10M, having initially valued the Portuguese full-back at around €15M earlier… pic.twitter.com/2yd03ylbuJ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2026

Po powrocie do Barcelony Cancelo zanotował 23 występy, zdobywając w nich dwie bramki i cztery asysty.