Mourinho powiedział „TAK”! Real stoczy bój o światową gwiazdę

Real Madryt zamierza złożyć ofertę za Michaela Olise. Gwiazdora Bayernu Monachium chce w klubie nie tylko Florentino Perez, ale również Jose Mourinho - informuje "The Telegraph".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real dostał zgodę od Mourinho. Będzie oferta za Olise

Real Madryt sfinalizuje transfery Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa, o ile niedzielne wybory na prezydenta klubu wygra Florentino Perez. Nowym trenerem będzie natomiast Jose Mourinho. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony działacz pozostanie na stanowisku, więc na Santiago Bernabeu szykują się bardzo ciekawe i pracowite tygodnie. Perez zapowiedział dodatkowo, że złoży w przyszłym tygodniu ofertę za jedną ze światowych gwiazd piłki. Nie zdradził jej personaliów, ale media uważają, że chodzi o Michaela Olise, za którego Królewscy mogliby wyłożyć nawet 150 milionów euro.

Francuski skrzydłowy nie wyklucza takiej przeprowadzki, ale problemem może być postawa Bayernu Monachium, który oczywiście nie zamierza sprzedawać swojej wielkiej gwiazdy. Real natomiast podejmie próbę i będzie liczył na angaż samego zawodnika, który skłoni włodarzy klubu z Allianz Areny do przyjęcia oferty.

Co najważniejsze, Perez w tej sprawie nie działa w pojedynkę. „The Telegraph” potwierdza, że o jego zamiarach wie Mourinho, który na dodatek również z dużym entuzjazmem zareagował na pomysł sprowadzenia Olise. Uważa, że zespół potrzebuje prawoskrzydłowego z najwyższej półki. W przyszłym sezonie miałby uzupełnić niesamowity tercet z Kylianem Mbappe oraz Viniciusem Juniorem.