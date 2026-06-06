Real Madryt obiecał transfer za 150 mln euro. Zwrot akcji, nie jest to Olise

18:03, 6. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Khvicha Kvaratskhelia, a nie Michael Olise to obiecany przez Real Madryt transfer za 150 milionów euro. Zdaniem serwisu TeamTalk nastąpił duży zwrot akcji ws. zapowiedzi Florentino Pereza.

Michael Olise
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HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Nie Olise, a Kvaratskhelia ma trafić do Realu Madryt

Real Madryt już w niedzielę (7 czerwca) wybierze prezydenta klubu. Jeśli wybory kolejny raz wygra Florentino Perez, to kibice będą oczekiwali spełnienia obietnicy, jaką złożył w trakcie kampanii wyborczej. Zapowiedział, że w najbliższy wtorek złoży ofertę o wartości 150 milionów euro za gwiazdę występującą w Lidze Mistrzów. Media twierdziły, że chodzi o Michaela Olise z Bayernu Monachium.

Było to o tyle dziwne, że Perez od razu skreślił nazwisko Francuza podobnie jak Haalanda czy Kane’a. Oczywiście istnieje szansa, że prezydent Królewskich po prostu blefował. Natomiast zgodnie z informacjami serwisu TeamTalk tym piłkarzem jest ktoś inny.

Wygląda na to, że Real Madryt złoży ofertę, której przedmiotem będzie Khvicha Kvaratskhelia. Gruzin był jedną z kluczowych postaci paryskiego klubu podczas kolejnego niesamowitego sezonu. Znacząco przyczynił się do zwycięstwa w Lidze Mistrzów i Ligue 1. Łącznie uzbierał 19 bramek i 11 asyst w 48 meczach we wszystkich rozgrywkach, wygrywając m.in. nagrodę dla piłkarza roku w Lidze Mistrzów.

Kvaratskhelia trafił do PSG w styczniu 2025 roku za 80 milionów euro z włoskiego SSC Napoli. Jego wartość rynkowa od momentu transferu momentalnie wzrosła. Obecnie wycenia się skrzydłowego na 140 mln euro. Kontrakt ma ważny do czerwca 2029 roku. Fakt, że Real Madryt planuje złożyć ofertę, nie oznacza, że paryski klub ją przyjmie. Trudno wyobrazić sobie, żeby zgodzili się sprzedać piłkarza.

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