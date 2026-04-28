PSG – Bayern, gdzie ogladać?
Już we wtorkowy wieczór oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na Paryż. Tego dnia odbędzie się pierwsze półfinałowe spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain przed własną publicznością zmierzy się z Bayernem Monachium. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji po zwycięstwie nad Angers (3:0).
Bayern Monachium natomiast w miniony weekend zagrał szalony mecz z FSV Mainz. Mistrzowie Niemiec przegrywali już 0:3, ale spotkanie zakończyło się ostatecznie ich triumfem 4:3. Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się niezwykle interesująco.
PSG – Bayern, transmisja w TV
Spotkanie Paris Saint-Germain – Bayern Monachium obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 1.
PSG – Bayern, transmisja online
Spotkanie pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.
Mecz odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:00.
