Juventus w meczu 22. kolejki Serie A wrócił na zwycięski szlak i pokonał SSC Napoli. Ekipa z Turynu kolejny raz w tej kampanii pokazała, że potrafi grać z ekipami z czołówki.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Juventus triumfował i zbliżył się do czołówki

Juventus z jasnym planem przystępował do potyczki z SSC Napoli, aby zmniejszyć dystans do ekip z czołówki tabeli Serie A. Bianconeri mieli jednocześnie zamiar wrócić na zwycięski szlak po ligowej porażce z Cagliari Calcio (0:1). Drużyna Antonio Conte miała natomiast nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo po tym, jak tydzień temu Partenopei pokonali Sassuolo (1:0).

Pierwsza odsłona przyniosła kilka ciekawych sytuacji strzeleckich dla gospodarzy. Ogólnie to właśnie Juventus sprawiał wrażenie drużyny bardziej aktywnej. Miało to jednocześnie przełożenie na efekt w postaci gola. Na listę strzelców wpisał się w 22. minucie Jonathan David, wykorzystując podanie od Manuela Locatelliego. Wcześniej całą akcję zainicjował Francisco Conceicao.

𝗢𝗗𝗥𝗢𝗗𝗭𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗝𝗢𝗡𝗔𝗧𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗𝗔! 🧨💥



Kanadyjczyk wyprowadza Juventus na prowadzenie w hicie Serie A! 🤌 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/vBnnmjCfpm — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Turyńczycy skupili się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Z kolei Napoli nie miało pomysłu na rozmontowanie szczelnej defensywy Starej Damy. Gospodarze natomiast dali radę podwyższyć prowadzenie. Kenan Yildiz w 77. minucie zdobył bramkę na 2:0. Tymczasem w 86. minucie rezultat na 3:0 ustalił Filip Kostić.

WIELKI JUVENTUS GASI ŚWIATŁO! 💣💥



Napoli na deskach! 🥊 Ekipa Starej Damy wysyła mocny sygnał! 🔥 Spalletti stworzył potwora? 🤔 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Az3RF4Rksv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2026

Juventus dzięki niedzielnej wygranej może pochwalić się bilansem 42 punktów na koncie. Do lidera Interu Mediolan traci 10 oczek. Z kolei Napoli po piątej porażce w tej kampanii ma wciąż 43 punkty. Już w środku tygodnia drużyny rozegrają kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Turyńczycy zmierzą się na wyjeździe z AS Monaco, a Neapolitańczyków czeka natomiast konfrontacja z Chelsea.

Juventus FC – SSC Napoli 3:0 (1:0)

1:0 Jonathan David 22′

2:0 Kenan Yildiz 77′

3:0 Filip Kostić 86′