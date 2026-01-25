Juventus triumfował i zbliżył się do czołówki
Juventus z jasnym planem przystępował do potyczki z SSC Napoli, aby zmniejszyć dystans do ekip z czołówki tabeli Serie A. Bianconeri mieli jednocześnie zamiar wrócić na zwycięski szlak po ligowej porażce z Cagliari Calcio (0:1). Drużyna Antonio Conte miała natomiast nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo po tym, jak tydzień temu Partenopei pokonali Sassuolo (1:0).
Pierwsza odsłona przyniosła kilka ciekawych sytuacji strzeleckich dla gospodarzy. Ogólnie to właśnie Juventus sprawiał wrażenie drużyny bardziej aktywnej. Miało to jednocześnie przełożenie na efekt w postaci gola. Na listę strzelców wpisał się w 22. minucie Jonathan David, wykorzystując podanie od Manuela Locatelliego. Wcześniej całą akcję zainicjował Francisco Conceicao.
Po zmianie stron tempo gry znacznie spadło. Turyńczycy skupili się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Z kolei Napoli nie miało pomysłu na rozmontowanie szczelnej defensywy Starej Damy. Gospodarze natomiast dali radę podwyższyć prowadzenie. Kenan Yildiz w 77. minucie zdobył bramkę na 2:0. Tymczasem w 86. minucie rezultat na 3:0 ustalił Filip Kostić.
Juventus dzięki niedzielnej wygranej może pochwalić się bilansem 42 punktów na koncie. Do lidera Interu Mediolan traci 10 oczek. Z kolei Napoli po piątej porażce w tej kampanii ma wciąż 43 punkty. Już w środku tygodnia drużyny rozegrają kolejne mecze w Lidze Mistrzów. Turyńczycy zmierzą się na wyjeździe z AS Monaco, a Neapolitańczyków czeka natomiast konfrontacja z Chelsea.
Juventus FC – SSC Napoli 3:0 (1:0)
1:0 Jonathan David 22′
2:0 Kenan Yildiz 77′
3:0 Filip Kostić 86′