Juventus w ostatnim dniu okienka transferowego pozyskał napastnika. Do drużyny Igora Tudora trafił Lois Openda z RB Lipska. Belg zdradził w rozmowie z klubową telewizją, że przez Starą Damą miał problem ze spaniem.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda: Bardzo się cieszę, że jestem w Juventusie

Juventus miał niezwykle aktywny ostatni dzień letniego okienka transferowego. Starej Damie jednak udało się sięgnąć po nowego napastnika, o którego zabiegali już od wielu miesięcy. Wybór włoskiego zespołu padł na Loisa Opendę. Belgijski snajper dołączył do turyńskiej drużyny na zasadzie wypożyczenia z ewentualnym przymusowym wykupem z RB Lipska.

Tymczasem Lois Openda zdążył już udzielić wywiadu klubowej telewizji. Reprezentant Belgii ujawnił bardzo ciekawą informację. Otóż zawodnik, gdy dowiedział się o zainteresowaniu Juventusu, miał problem ze spaniem. 25-latek pochwalił również powitanie nowego klubu.

– Byłem bardzo podekscytowany, gdy usłyszałem o zainteresowaniu Juve. Wiedziałem, że rodzi się dla mnie szansa i nie mogłem z tego powodu spać. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Podoba mi się ośrodek treningowy – jest tu wszystko, czego można potrzebować do dobrej gry i regeneracji. Fani i pracownicy klubu przywitali mnie bardzo miło i to działo się już od wyjścia z samolotu – powiedział Belg, cytowany przez portal „JuvePoland”.

Lois Openda był zawodnikiem RB Lipska od 2023 roku. Reprezentant Belgii rozegrał 92 spotkania w barwach niemieckiego zespołu. Udało mu się w tym czasie zgromadzić na koncie aż 41 trafień, a także 18 asyst.