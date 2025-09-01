fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Openda zamiast Kolo Muaniego. Nowy snajper trafi do Juventusu

Juventus zaplanował na to lato transfer jeszcze jednego napastnika. Choć ściągnięto już Jonathana Davida, a Dusan Vlahović i Arkadiusz Milik nigdzie się nie wybierają, potrzebny do tej formacji był jeszcze jeden zawodnik. Przez długi czas Stara Dama pracowała nad wykupem Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain, który wcześniej przebywał w Turynie w ramach wypożyczenia. Był to udany ruch, więc pojawił się temat kontynuowania współpracy.

Temat niespodziewanie upadł, gdyż strony nie były w stanie dogadać warunków operacji. Juventus niezwłocznie ruszył po inne nazwisko z listy życzeń. W tym przypadku rozmowy przebiegły bardzo szybko. Lada moment do drużyny ma dołączyć Lois Openda, który opuszcza tym samym szeregi Lipska. Fabrizio Romano poinformował o szczegółach transferu – będzie to wypożyczenie z opcją wykupu. Warunki do spełnienia są łatwe, dlatego najprawdopodobniej w trakcie sezonu stanie się on obligatoryjny. Cały pakiet ma kosztować turyńczyków 40 milionów euro.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Loïc Openda to Juventus, here we go! Deal in place with RB Leipzig and authorization to travel.



Kolo Muani deal off and Juve close the deal for Openda on initial loan plus easy obligation to buy.



Total package slightly over €40m.



Zhegrova + Openda for Juve 2️⃣ pic.twitter.com/rXCgNjdKpT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Openda ma za sobą dwa pełne sezony w Bundeslidze, gdzie trafił z francuskiego Lens. Dla Lipska uzbierał w sumie 41 bramek i 18 asyst w 93 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Belga na 50 milionów euro.