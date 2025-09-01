Juventus wybrał nowego napastnika. Zrezygnował z Kolo Muaniego!

12:09, 1. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Juventus zrezygnował z Randala Kolo Muaniego. Nowym napastnikiem zostanie Lois Openda, który opuszcza Lipsk w ramach wypożyczenia - informuje Fabrizio Romano.

Randal Kolo Muani
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Openda zamiast Kolo Muaniego. Nowy snajper trafi do Juventusu

Juventus zaplanował na to lato transfer jeszcze jednego napastnika. Choć ściągnięto już Jonathana Davida, a Dusan Vlahović i Arkadiusz Milik nigdzie się nie wybierają, potrzebny do tej formacji był jeszcze jeden zawodnik. Przez długi czas Stara Dama pracowała nad wykupem Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain, który wcześniej przebywał w Turynie w ramach wypożyczenia. Był to udany ruch, więc pojawił się temat kontynuowania współpracy.

Temat niespodziewanie upadł, gdyż strony nie były w stanie dogadać warunków operacji. Juventus niezwłocznie ruszył po inne nazwisko z listy życzeń. W tym przypadku rozmowy przebiegły bardzo szybko. Lada moment do drużyny ma dołączyć Lois Openda, który opuszcza tym samym szeregi Lipska. Fabrizio Romano poinformował o szczegółach transferu – będzie to wypożyczenie z opcją wykupu. Warunki do spełnienia są łatwe, dlatego najprawdopodobniej w trakcie sezonu stanie się on obligatoryjny. Cały pakiet ma kosztować turyńczyków 40 milionów euro.

Openda ma za sobą dwa pełne sezony w Bundeslidze, gdzie trafił z francuskiego Lens. Dla Lipska uzbierał w sumie 41 bramek i 18 asyst w 93 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-letniego Belga na 50 milionów euro.

