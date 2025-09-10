Inter szykuje się na Juventus. Piłkarz zdradził swoje nastawienie

Juventus w najbliższy weekend zmierzy się w hicie Serie A z Interem Mediolan. Przed tym starciem kilka zdań o swoich wyobrażeniach na temat potyczki wypowiedział się Petar Sucić.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucić

Petar Sucić przed szlagierem Juventus – Inter

Juventus i Inter Mediolan to ekipy, które w tabeli ligi włoskiej dzieli obecnie różnica trzech oczek. Stara Dama wygrała oba dotychczasowe spotkania. Tymczasem zespół dowodzony przez Cristiana Chivu wygrał raz. Z kolei o zbliżających się Derby d’Italia kilka zdań wyraził pomocnik Nerazzurrich.

– Spodziewam się trudnego meczu z Juve. Mamy tylko kilka dni na przygotowania, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać – przekonywał Petar Sucić cytowany przez Football Italia, który trafił do Interu tego lata.

21-letni zawodnik to 11-krotny reprezentant Chorwacji. Jego rynkowa wartość wynosi 14 milionów euro. Sucić przeniósł się do ekipy z ligi włoskiej z Dinama Zagrzeb.

W tej kampanii chorwacki piłkarz miał już okazję wystąpić w dwóch spotkaniach Interu. Strzelił w nich jednego gola, spędzając na boisku łącznie 152 minuty. Prawdziwym wyzwaniem dla gracza będzie jednak potyczka mediolańskiej ekipy z drużyną z Turynu.

W pięciu ostatnich potyczkach między zespołami częściej górą był Inter. Mediolańczycy wygrali dwa spotkania, z kolei w jednym starciu zwyciężył Juventus. Dwie potyczki zakończyły się natomiast remisami. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą na Allianz Stadium w lutym tego roku. Wówczas górą byli Bianconeri. Zwycięstwo ekipy z Turynu było następstwem gola Francisco Conceicao, który wykorzystał podanie od Randala Kolo Muaniego.

Czytaj więcej: Allegri musi kombinować. Milan bez jednego z liderów