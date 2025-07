Juventus przedłużył kontrakt z obrońcą. Był na celowniku wielu klubów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus przedłużył umowę z Gattim

Federico Gatti i Juventus osiągnęli porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Umowa będzie obowiązywać aż do 2030 roku, co oznacza, że defensor ma szansę spędzić w Turynie łącznie aż osiem lat.

Gatti trafił do Juventusu zimą 2022 roku, ale do końca sezonu grał jeszcze w Frosinone. Od lata 2022 roku stał się częścią pierwszej drużyny i stopniowo budował swoją pozycję. Dzięki pracowitości, pokorze i solidnym występom zyskał zaufanie kolejnych trenerów i stał się filarem defensywy Bianconerich.’

W sezonie 2024/25 rozegrał łącznie 46 meczów w tym cztery na Klubowych Mistrzostwach Świata. Zdobył w nich jednego gola. W marcu przekroczył barierę 100 meczów w koszulce Juventusu, grając przeciwko Hellasowi Verona. Był jednym z najczęściej wykorzystywanych zawodników przez Thiago Mottę, a następnie przez Igora Tudora.

Juventus podkreślił w komunikacie, że Gatti łączy waleczność z umiejętnościami defensywnymi, które czynią go liderem i wzorem dla innych. To dobra wiadomość zarówno dla klubu, jak i fanów Starej Damy. To na nim opierała się gra pod nieobecność Gleisona Bremera. Warto dodać, że Włoch był rozchwytywany na rynku transferowym. Mówiło się o jego możliwym odejściu do któregoś z klubów Premier League. Obecnie temat ten można uznać za zamknięty.

