Juventus dobił targu z FC Porto. Dwóch zawodników zmienia klub

Juventus porozumiał się z FC Porto w sprawie wymiany zawodników. Alberto Costa wróci do ojczyzny, a do Turynu trafi w jego miejsce Joao Mario. Według "Calciomercato" Portugalczyk przejdzie testy już w czwartek.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Joao Mario nowym zawodnikiem Juventusu – Costa wraca do Portugalii

Juventus zakończył rozmowy z FC Porto w sprawie transferu Joao Mario. W ramach wymiany Alberto Costa opuści klub i wróci do Portugalii. Zgodnie z informacjami z Włoch, nowy zawodnik Bianconerich pojawi się w Turynie już dziś wieczorem. W czwartek przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt.

Do Juventusu trafi nie tylko Joao Mario, ale także 3 miliony euro w ramach dopłaty oraz ewentualny milion bonusów. Costa został wyceniony na 15 milionów euro plus milion zmiennych. Zimą przeszedł do klubu z Vitorii Guimaraes za 13,8 miliona. Rozegrał 14 spotkań, notując 3 asysty i 3 żółte kartki.

Joao Mario to wychowanek Porto, który reprezentował klub w 181 meczach, strzelając 5 bramek i zaliczając 26 asyst. Ma także 3 występy w seniorskiej reprezentacji Portugalii. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie 12 milionów euro.

Zamknięcie tego transferu oznacza koniec poszukiwań Juventusu nowego zawodnika na pozycji prawego obrońcy. Klub zrezygnował z innych opcji, takich jak Jonathan Clauss z Nicei czy Nahuel Molina z Atletico. Upadł też temat Marco Palestry z Atalanty, mimo próby wymiany z udziałem Filipa Kosticia. Po transferze Jonathana Davida i wykupie Francisco Conceicao to kolejny ruch Starej Damy podczas letniego mercato.

Zobacz również: Milan w opałach. Leao gotowy na transfer do giganta